Heeft een slak al een huisje als hij net uit het ei is gekropen?

Het is een droevig geluid: het per ongeluk kapot trappen van een slakkenhuis. Want je weet op het moment dat je je voet optilt dat het al te laat is – de slak binnenin is ten dode opgeschreven. Zelfs als hij niet aan zijn verwondingen sterft, dan zal hij met een huisje dat in gruzelementen ligt uitdrogen of een makkelijke prooi vormen voor vogels of egels.

Het slopen van zo’n huisje is kortom geen kunst. Maar hoe ontstaat het, en wanneer? Worden slakken al geboren met een huisje?

„Ja, huisjesslakken hebben in het ei al een klein huisje van twee of drie windingen”, vertelt evolutiebioloog Menno Schilthuizen van Naturalis Biodiversity Center. Een slakkenhuis bestaat uit calciumcarbonaat (kalk), al dan niet gecombineerd met de hoornachtige stof conchyoline (verwant aan chitine, dat bijvoorbeeld ook in het skelet van insecten voorkomt).

Omgeslagen mondrand

Schilthuizen citeert een tekst die hij schreef voor de website Bodemdierendagen: „Zodra een slak uit het ei kruipt begint hij vanaf de mondrand – de opening waar het lijfje van de slak uit komt – het huisje groter te maken. Dit blijft de slak doen tot hij volwassen is. Meestal kun je een volwassen slak herkennen aan het feit dat de mondrand een stukje is omgeslagen en verdikt, als bij een trompet.” De kalk voor het huisje wordt geproduceerd door de mantel oftewel het pallium, het ‘ruggedeelte’ van de slak. Het huisje wordt uitgebouwd in kleine stapjes, zichtbaar als groeilijnen, die meestal met de wijzers van de klok meedraaien en te voelen zijn als kleine ribbeltjes.

Overigens worden er heel af en toe ook ‘linksdraaiende’ slakken geboren, waarbij de groeilijnen en windingen tegen de klok in lopen. Het nadeel daarvan is dat zulke slakken gewoonlijk alleen met eveneens linksdraaiende slakken kunnen paren, omdat hun geslachtsopening zich ook aan de andere kant van hun lijf bevindt. De Britse slakkenonderzoeker Angus Davison van de universiteit van Nottingham haalde een paar jaar geleden zelfs het nieuws toen hij een linksgedraaide segrijnslak (Cornu aspersum) met de koosnaam Jeremy uiteindelijk aan een partner hielp.

Terug naar de babyslakken. Want het interessante daaraan is dat de huisjes in eerste instantie nog doorzichtig en heel fragiel zijn, vanwege het lage kalkgehalte. Geleidelijk aan neemt een jonge slak meer kalk op, onder meer door zijn eigen eierschaal op te eten, en daarmee kan hij het huisje verder uitbouwen en verstevigen. Ook door het eten van planten krijgen slakken calcium binnen.

Gerepareerd door de slak

Een slakkenhuis dat een kleine beschadiging oploopt, kan nog gerepareerd worden door de slak zelf. De mantel van de slak produceert in dat geval calciummineralen en eiwitten voor de reparatie.

Er is een duidelijke relatie tussen slakkendichtheid en pH van de bodem, zegt Schilthuizen. „Hoe lager de pH hoe minder kalk de grond kan vasthouden en hoe lager de dichtheden van de slakken. Die populaties worden dan beperkt door de hoeveelheid beschikbare calcium.” En dat kan een nadelig effect hebben op bijvoorbeeld koolmezen: die leggen bij een te lage slakkenconsumptie eieren met een brozere schaal, waardoor het broedsucces afneemt.

Overigens zijn niet alle slakkenhuizen fragiel. Beroemd zijn zeeslakken uit de familie van zeeoren (Haliotidae) – abalone in het Engels. Hun afgeplatte huizen behoren tot de sterkste natuurlijke materialen ter wereld. Op zo’n zeeorenhuis zou je zelfs kunnen staan zonder dat er onheilspellend gekraak klinkt.