FC Emmen mag toch spelen met logo seksshop op shirt

FC Emmen mag dit seizoen toch spelen met het logo van sekswebwinkel EasyToys op het tenue. Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de KNVB en de Eredivisieclub, heeft de nationale voetbalbond donderdag bekendgemaakt. Vorige week verbood de KNVB de sponsoring nog omdat die wegens de erotische connotatie ongepast zou zijn, en daarmee niet zou stroken met het sponsoringsreglement.

Na overleg hebben FC Emmen, EasyToys en de KNVB donderdag een oplossing voor de kwestie gevonden: het contract tussen de club en de seksshop wordt ingekort van drie naar één seizoen. In december bespreken de KNVB en de club op de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) of het sponsorreglement vanaf volgend seizoen moet worden aangepast om ruimte te bieden aan bedrijven als EasyToys. Mocht die ruimte er niet komen, dan blijft Emmen dankzij de verkorting van de sponsordeal niet zitten met een onuitvoerbaar sponsorcontract dat pas twee jaar later afloopt. Als er wel definitieve toestemming komt, dan mag Emmen de overeenkomst alsnog verlengen.

Voorzitter van FC Emmen Ronald Lubbers spreekt van een „mooi compromis”. „Wij zijn als FC Emmen erg blij dat we nu onze overeenkomst met EasyToys kunnen nakomen.” Commercieel directeur van de KNVB Jean-Paul Decossaux geeft Emmen en EasyToys een pluim voor hun flexibele opstelling. „Tijdens de komende AVBV willen we de sponsorregelgeving in het betaald voetbal met alle clubs bespreken en hier een duidelijk standpunt over innemen. Daarbij willen we normen die open staan voor interpretatie zoveel mogelijk voorkomen.”

De KNVB lichtte zijn besluit vorige week toe door te zeggen dat voetbal „voor jong en oud toegankelijk moet zijn”. EasyToys-directeur Eric Idema wilde met de sponsoring juist een taboe doorbreken, liet hij weten. „Het feit dat erotiek en seksualiteit voor sommigen nog ongemakkelijke onderwerpen zijn, blijkt maar weer uit de beslissing van de KNVB.” FC Emmen speelde de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen zonder shirtsponsor. De Drentse club verloor beide duels.