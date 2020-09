Eindelijk goud voor Anna van der Breggen, na jaren proberen

Er zit geen levende ziel op de faalgroene kuipstoeltjes in het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola, treurig decor van de wereldkampioenschappen wielrennen in het coronajaar 2020, dus als Anna van der Breggen donderdagmiddag even na half vijf onder een finishboog door zoeft en aan het opgewonden stemgeluid van de speaker kan horen dat ze wereldkampioen tijdrijden is geworden, viert ze haar feestje alleen.

Ze laat haar behelmde hoofd tussen haar schouders vallen, van vermoeidheid, maar ook van opluchting. Want na vier keer zilver is het haar eindelijk gelukt. In haar voorlaatste jaar als wielerprof is ze ’s werelds beste tijdrijder geworden.

Ze komt met zo’n hoge snelheid over de witte vierkanten van het startgrid dat ze honderden meters uitrolt voordat een verzorger van het Nederlands team zijn armen om haar heen slaat en haar ontdoet van die knellende druppelhelm waarmee ze met een gemiddelde van 47 kilometer per uur door de wind gekliefd is.

Nieuwe oefeningen

Ze kijkt naar de bovenbuis, en het stuur van de tijdritfiets die ze zo vervloekte de laatste jaren. Omdat ze er geen comfortabele positie op kon vinden. Voorovergebogen, met longen, maag en darmen in de verdrukking. De armen gehoekt en de schouders zo dicht bij elkaar dat de luchtweerstand minimaal wordt. Souplesse zoeken in een verkrampte houding, zodat pompende benen het werk kunnen doen. Dat wilde maar niet lukken. Tot ze door corona de tijd kreeg om de discipline te doorgronden. Om te spelen met de diepte van de zit, de afstand van zadelpunt tot stuurpen. Nieuwe oefeningen te doen. Niet altijd moederziel alleen, maar ook eens met anderen. Daardoor had ze zelfs schik in het tijdrijden gekregen. Omdat ze voelde dat ze er in de herfst van haar carrière steeds beter in werd.

Daarvan de bevestiging een maand geleden, in Plouay, aan de Atlantische kust van Frankrijk, waar ze voor het eerst Europees kampioen tijdrijden werd, en daarmee de vierjarige hegemonie van landgenote Ellen van Dijk doorbrak, die op haar beurt was teruggekeerd na een bekkenbreuk. Anna van der Breggen was aan een ware truienjacht begonnen. Eind augustus werd ze Nederlands kampioen op de VAM-berg in Drenthe, en nog geen drie weken later, of zes dagen geleden, won ze in Zuid-Italië de Giro Rosa voor de derde keer. Dat kwam ook omdat Annemiek van Vleuten in leidende positie viel en haar pols brak. Ja-ha, dat leek op de manier waarop ze vier jaar geleden in Rio de Janeiro olympisch goud won – nadat Van Vleuten was gevallen. Deed nog niets af aan háár prestatie.

Doodsmak

Ook donderdag maakt de favoriet een doodsmak, en profiteert Van der Breggen. De Amerikaanse Chloé Dygert, die vorig jaar haar concurrenten declasseerde, schat een bocht naar rechts niet goed in, begint te zwabberen en kukelt over de vangrails een berm in. Ze wordt met een gapende vleeswond aan haar knie naar een ziekenhuis vervoerd. Tot die misser lag ze een halve minuut voor. Ze ging haar titel verdedigen.

Anna van der Breggen in Imola. Foto Jennifer Lorenzini/Reuters

Maar op het moment suprême overeind blijven is ook een belangrijk aspect in de wielersport, een kwaliteit zelfs die Van der Breggen prima beheerst. Alsof ze beter in staat is dan de rest bij de les te blijven, zich bewust van de omstandigheden om haar heen. Ze voelt donderdag dat rukwinden aan haar dichte wielen trekken, en neemt zich voor om hard te rijden, maar ook weer niet te. „Je start, rijdt zo hard mogelijk, en dan zie je het op de streep wel.” Dat is tijdrijden in het hoofd van Van der Breggen. En: „Als het makkelijk voelt, gaat het niet goed.” Donderdag gaat het niet makkelijk. Op haar fietscomputer ziet ze waarden die ze hoort te rijden. Toch is ze verrast als ze over de finish komt.

Aldaar kan ze zich in een rust die hoort bij een criterium van zweet en regenwater ontdoen. De huldiging is al even onwerkelijk, in de wetenschap dat het hier om een wereldtitelstrijd gaat. Van der Breggen trekt zelf haar regenboogtrui aan, en heeft een gouden medaille om haar nek. Voor haar staat Ellen van Dijk met het brons – zij baalt, omdat ze te rustig is gestart en er meer in had gezeten – en achter haar de Zwitserse Marlen Reusser met zilver.

Een voor een worden de vrouwen naar het podium geroepen. Ze zwaaien naar een leger fotografen, en ook naar niemand, terwijl het Wilhelmus klinkt. Coach Danny Stam vat het tafereel wel treffend samen: om tranen van in je ogen te krijgen.