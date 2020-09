Eiland in de Grote Oceaan wil een dag vooruit in de tijd

Op het Polynesische eilandje Niue is bijzondere wetgeving in de maak, die effectief neerkomt op tijdreizen. Niue wil dat de internationale datumgrens wordt opgeschoven, waardoor het hele eiland eenmalig een dag overslaat en aan kan haken bij Nieuw-Zeeland. Staatsrechtelijk is Niue sinds 1974 weliswaar onafhankelijk van Nieuw-Zeeland, op economisch vlak zijn de 2.000 inwoners van het eiland dat bepaald niet. Hun paspoort krijgen ze uit Wellington en zo’n 95 procent van de originele bevolking woont in Nieuw-Zeeland.

Vanaf Auckland in Nieuw-Zeeland is het drie uur vliegen naar Alofi, de hoofdstad van Niue (spreek uit als: Njoewée). Een overzichtelijke afstand, hoewel er maar twee lijnvluchten per week gaan. Een moeilijkheidsfactor echter: tijdens de vlucht passeert Air New Zealand de internationale datumgrens. Reizigers slaan daarom altijd een hele dag over, óf hebben er een extra. De datumgrens iets naar rechts opschuiven, zou volgens parlementariër Terry Coe vooral het toerisme en zakenleven op het eiland helpen. Zo kunnen bij toekomstige communicatie en uitwisseling van personen en goederen met Nieuw-Zeeland, nooit meer misverstanden ontstaan.

In het eilandparlement, de Fono Ekepule, diende Coe daarom een motie in voor de wijziging van de datumgrens en daarmee ook de kalender. De ingreep klinkt ingewikkelder dan die is, verzekert hij tegen de Nieuw-Zeelandse radiozender Newstalk ZB: „Nu staat er nog in onze grondwet dat we precies 24 uur op Nieuw-Zeeland achter lopen. Als we daar opschrijven dat we voortaan gelijk opgaan, moet het geregeld zijn.”

Hoewel (buur-)landen, om praktische redenen, vaak niet te veel bij elkaar uit de pas lopen, kan elk land in principe zelf zijn tijdzone kiezen, en zelfs zijn datum. Wie de macht heeft, bepaalt hoe laat het is.

Kerkgangers

Premier Dalton Tagelagi legt aan de Britse krant The Guardian uit dat het tijdsverschil met de grote buur ook zijn werk weleens dwarszit: „Zij hebben al weekend als wij op vrijdag aan het werk zijn. En als zij op maandag weer aan het werk gaan, zitten wij nog in de kerk.” Dat is meteen een heikel punt, zegt hij. De inwoners van Niue zijn hoogst christelijk. Tagelagi: „Mochten we inderdaad overgaan, dan zou het zo kunnen zijn dat sommige mensen op zondag niet meer naar de kerk willen omdat het voor hen nog zaterdag is. Daarom is het belangrijk dat de hele bevolking er achter gaat staan.” Pragmaticus Coe ziet ook daar het probleem niet zo. Tegen Newstalk ZB: „Als we op vrijdag overgaan, wordt dat dus zaterdag. De Zevendedagsadventisten kunnen die dag naar hun mis. Op zondag gaan dan de protestanten.”

Als het aan Coe ligt, gaat er nog een officieel verzoek naar het Koninklijk Observatorium van Greenwich in Londen om de datumgrens ook op de kaart officieel op te schuiven. Die mogelijkheid is er. De internationale datumgrens dateert van 1884, maar is niet rechtlijnig. De strook meandert bijvoorbeeld door de Tsjoektsjen- en Beringzee en trekt een harde grens tussen de Amerikaanse staat Alaska en het Russische vasteland. Op 29 december 2011 werd de datumgrens voor het laatst verlegd en in oostelijke richting over Samoa heen getild.