Een keizer op zoek naar de balans tussen rede en ziel

Uit dankbaarheid voor het redden van zijn leven brengt een koning een jongeman naar zijn hof. Daar begint deze vreemdeling iedereen tegen elkaar uit te spelen, en algauw is hij de enige en beste vriend van de koning. Hij laat zelfs de enige zoon van de koning vermoorden. Pas wanneer de koning bijna niemand meer aan zijn kant heeft staan, begrijpt hij dat zijn lieveling hem de troon wil afpakken, waarop hij een plan verzint om hem te doden. Vlak voor hij het bevel geeft, openbaren de goden hem echter dat de intrigant ook zijn zoon is. Toch zet hij door.

Was deze moord het juiste om te doen? In Een wolf bij zijn oren pakken, de nieuwe roman van Sana Valiulina (1964), luistert de jonge Romeinse officier Tiberius geïntrigeerd naar de redevoering van een jonge dichter over dit sprookje. Ja, oreert de dichter, de koning heeft juist gehandeld door zijn zoon te doden, want hij wilde zichzelf straffen voor het onheil dat hij over het rijk had gebracht. Hij kon niet anders handelen: niemand kan een wolf bij zijn oren pakken.

De woorden maken indruk op de officier, die later keizer Augustus zou opvolgen. Volgens de Romeinse historicus Suetonius zei Tiberius geregeld ‘een wolf bij de oren pakken’. Het betekent zoiets als: wat je ook doet, er is geen juiste keuze. Damned if you do, damned if you don’t; een wolf bij zijn oren pakken is onmogelijk. In het Latijn staat er bij Suetonius trouwens ‘auribus lupum tenere’. Maar, klein neuzelpuntje van een classica, in haar voorwoord vertaalt Valiulina dat als ‘lupus ad aures habetis’, wat geen klassiek Latijnse grammaticale constructie is. Een verrassende incongruentie, in een roman die juist extreem dicht op de tijd is geschreven.

Want Valiulina heeft zich volledig ondergedompeld in de gedachtewereld van Tiberius, ‘de droevigste aller keizers’, die regeerde van 14 tot 37 na Christus. De roman beslaat twee episodes uit zijn leven: die waarin hij als jonge officier na een militaire missie een pauze neemt op het eiland Rhodos (het decor voor een hallucinante droom in een tempel), en veel later, wanneer hij een oude, pukkelige, tandeloze keizer is, die het epicentrum van de macht is ontvlucht en vanaf een eiland alleen nog per decreet regeert. Daar op Capri daalt hij af in de onderwereld, waar hij zijn kinderen ontmoet die hem flink de waarheid zeggen, en uiteindelijk ook opnieuw de dichter, de grote Ovidius.

Dol op mythen

Tiberius, die een uitstekend generaal was en in latere annalen werd afgeschilderd als bandeloze perverseling, krijgt bij Valiulina een heel andere invulling dan gebruikelijk. Ze geeft sowieso weinig ruimte aan wapengekletter en wuivende helmbossen; Tiberius is in haar handen een denker, dol op mythen en filosofie. Hij is een twijfelaar, geen natuurlijk staatsman, zoekend naar de juiste balans tussen animus en anima, rede en ziel. Een star, doorwrocht figuur, moeilijk om tot door te dringen, en toch schemert er tragiek door zijn harnas van rede en kennis. Dat zit vooral in hoe hij worstelt met de erfenis van zijn stiefvader Augustus – hier bij zijn echte naam Octavianus genoemd –, die geliefd was bij het volk en altijd wist wat hij moest doen. En in zijn verhouding tot zijn eigen kinderen, want zijn lot begint steeds meer te lijken op het sprookje van de koning.

Een wolf bij zijn oren pakken is dan ook geen lichte kost, zeker voor wie weinig klassieke scholing heeft gehad. Maar Valiulina beheerst indrukwekkend veel literaire techniek om subtiel en elegant een heleboel uit te leggen. Het boek is een eerbetoon aan haar vader: van hem erfde Valiulina een plank boeken aan klassieke literatuur en filologische geschriften. Met die wetenschap ontstaat er een mooie autobiografische resonantie in Tiberius’ worsteling met de nalatenschap van zijn vader. Zo wordt het dan toch nog een ‘familieroman’, zoals ze haar roman zelf typeert.

Het meest fascinerend is hoe Valiulina zich de poëtica van de klassieken eigen heeft gemaakt. Vooral in het tweede deel, in de onderwereld, is het soms net alsof je Virgilius’ Aeneïs leest. Tiberius waadt langs zuchtende schimmen, tranenwolken, woedende oude vijanden. ‘Ergens daar, waar de ijdele dromen om de olm heen zweven, ja, daar, waar je die kleurige fonkelende wolkjes om elkaar heen ziet draaien en tegen elkaar botsen, Kora – ergens daar moet de ingang zijn naar boven, naar het licht.’



Sana Valiulina: Een wolf bij zijn oren pakken. Prometheus, 320 blz. € 22,50 Een wolf bij zijn oren pakken. Prometheus, 320 blz. € 22,50 ●●●●●

