Een goede buur

Maandagmiddag kwam de neef (12) zijn nieuwste culinaire creatie langsbrengen: paddenstoelenbeignets met een schuim van venkel. „Ga je verhuizen?” vroeg hij, toen hij zag dat mijn gang volgestouwd stond met bananendozen.

„Vandaag worden er wat boeken opgehaald”, zei ik verdrietig.

„Waarom heb je niet alleen maar e-books?” vroeg de neef geïrriteerd terwijl hij naar binnen klauterde.

„Omdat het me niet alleen om de inhoud gaat, maar ook om de vorm”, zei ik. „Op papier kan je aantekeningen maken, en als je het boek herleest weer aantekeningen bij de aantekeningen. Zo leer je het snelst.”

De neef keek dodelijk vermoeid.

„Ik ken mensen”, zei hij op een toon waaruit bleek dat hij zichzelf bedoelde, „die dingen leren zonder boeken. Via YouTube, of podcasts, of door gewoon met anderen te praten.”

Dat stak een beetje, en terwijl ik die avond nog een paddenstoelenbeignet opwarmde, moest ik denken aan wat de Amerikaanse dichteres Cheryl Clarke in 1990 schreef over het oeuvre van de eveneens Amerikaanse dichteres en essayiste Audre Lorde: „[haar] werk is een buur met wie ik opgroeide, bij wie ik altijd terechtkan voor een eerlijke mening, die me te hulp schiet als ik mijn huissleutel kwijt ben.” Bepaalde boeken, of ze nou essays, proza of gedichten bevatten, zijn voor mij ook een soort buren. Ze zijn altijd dichtbij, niet alleen door hun fysieke vorm, maar ook omdat verhalen en ideeën met je mee gaan reizen in je hoofd. En hoewel ook ik dagelijks meer dan een uur aan het beluisteren van podcasts besteed, nemen boeken in het buurtgenootschap van inzichten en vertellingen een bijzondere plaats in.

Als ik naar mijn boekenkast kijk, zie ik betogen van mensen van wie de meesten al lang dood zijn, die het ooit een goed idee vonden om hun hersenspinsels aan het papier toe te vertrouwen, in de hoop een ander ermee te informeren, amuseren, ontgoochelen of steunen. Een tekst is, hoeveel mensen haar ook tot zich zullen nemen, altijd een gesprek, een verhaal of betoog van de ene persoon aan de ander. Vanuit de eenzaamheid waarin geschriften tot stand komen, tot dezelfde eenzaamheid waarin de lezer het geschrevene tot zich neemt. En dat is een vorm van intimiteit die zich met niets anders laat vergelijken. Ik vind het een machtig idee dat mijn boekenkast uitpuilt van de buren die stuk voor stuk iets kwijt wilden over hoe het is om een mens te zijn. Hoe het is om te leven, om te denken, wat je aan moet met je bestaan.

Ik koester het idee dat je op die manier deel uitmaakt van een buurtgenootschap dat verder gaat dan baksteen. Een buurt waaraan constant wordt bijgebouwd, een eeuwigdurend straatfeest.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 september 2020