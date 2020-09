Wat te mooi is om waar te zijn, is vaak niet waar. Dat gold ook voor de in 2012 opgedoken papyrussnipper waarop te lezen viel hoe Jezus van Nazareth sprak over ‘mijn vrouw’. Wat een mooie bevestiging leek van Da Vinci-code-achtige theorieën en daarom enig opzien baarde, bleek al gauw een vervalsing. Daarmee paste dit ‘Evangelie van de Vrouw van Jezus’ in een eeuwenlange traditie van onechte manuscripten. Een wetenschappelijke blamage, zeker, maar geen werkelijk nieuws.

Dat werd het wél toen ontdekker Karen King (Harvard) zei dat het laboratorium de echtheid zou bewijzen. Die aankondiging was alarmerend. Het lab kan namelijk wel vaststellen dat een papyrustekst een slechte vervalsing is, maar herkent een goede vervalsing niet en kan zeker niet bepalen of iets authentiek is. Harvard was rookgordijnen gaan optrekken.

De kernvraag is hoe een van ’s werelds beste wetenschappelijke instellingen een cover-up kon toestaan voor wat een weliswaar lelijke maar niet ongebruikelijke fout was.

Over die vraag gaat Veritas van de Amerikaanse journalist Ariel Sabar, die recht van spreken heeft. In 2016 heeft hij namelijk de vervalser geïdentificeerd: de Duitse Amerikaan Walter Fritz.

Sabars vertelling over een gewiekste zwendelaar en een verblinde wetenschapper leest als een trein. De langzaam scherper in beeld komende Fritz is ronduit fascinerend: gesjeesde student, autoverkoper, pornograaf, occultist en uiteindelijk vervalser. En er is ook nog een dun draadje naar de Oost-Duitse Stasi.

Even boeiend is Sabars portret van King, die carrière maakte door aspecten van het antieke christendom te schetsen die duidden op een liberalere seksuele moraal en een grotere rol voor vrouwen dan conservatieve christenen aannemen. Ze had daarbij echter één probleem: sommige bronnen waren voor haar reconstructie van het antieke christendom te jong. Dat onderving ze met de aanname dat die bronnen reageerden op andere, niet overgeleverde bronnen, die wél oud genoeg zouden zijn. Deze interpretatiestrategie, waarbij concreet gedocumenteerde ideeën worden uitgelegd als deel van een dialoog met niet-gedocumenteerde ideeën, veronderstelt meer voorzichtigheid dan King betrachtte.

Voor Fritz was de wetenschapper die ideeën postuleerde die niet waren gedocumenteerd, het ideale slachtoffer. Hij zou haar leveren wat ze nodig had.

Heling

Toen hij haar benaderde met een papyrus over een getrouwde Jezus, reageerde ze sceptisch. Papyri hebben namelijk uitsluitend wetenschappelijke waarde als ze een gedocumenteerde provenance hebben: ze komen uit een gedocumenteerde opgraving of hebben een lange verzamelgeschiedenis. De uitgave van unprovenanced teksten is het oudheidkundige equivalent van een laboratoriumproef waarvan de opstelling niet is genoteerd. Uitgave van zulk betekenisloos materiaal is alleen goed om de verkoopprijs op te drijven en kan wetenschappers medeplichtig maken aan heling. De voor King relevante gedragscode van de American Society of Papyrologists verbiedt zulke praktijken dan ook.

Hoewel Fritz de provenance onvoldoende onderbouwde, hapte King uiteindelijk toe. Veritas suggereert dat ze het deed in de hoop dat een spectaculaire ontdekking het universiteitsbestuur ervan zou overtuigen een aangekondigde reorganisatie anders te laten verlopen.

Verklaart dit waarom ze de papyrus uitgaf, het verklaart niet waarom ze, toen haar fout was uitgekomen, zei dat het laboratorium uitsluitsel zou geven. Wel onthult Sabar dat King de analisten zelf mocht selecteren en bijvoorbeeld een chemicus koos met meer verstand van springstoffen dan van papyri. Zo kreeg ze conclusies die voldoende nietszeggend waren om in 2014 te kunnen claimen dat er geen bewijs was voor vervalsing. Het laboratoriumonderzoek had overigens onvoldoende peer review gehad en Sabar suggereert dat King heeft geprobeerd de kritische stem van de Belgische onderzoeker Leo Depuydt het zwijgen op te leggen.

Veritas wekt de indruk dat alleen King faalde. Dat is te makkelijk. Het echte probleem was falende collegiale controle. De affaire staat namelijk niet op zichzelf. Lelijke fouten als deze zijn, zoals gezegd, niet ongebruikelijk. Nederlandse media berichtten al lang geleden over twijfels over enkele – inderdaad valse – Dode Zee-rol-fragmenten. De vlak voor Kings laboratoriumresultaten in 2014 aangekondigde Sapfo-fragmenten hebben geen afdoende gedocumenteerde provenance. Een papyrus met een fragment van de Griekse geograaf Artemidoros was al in 2009 omstreden; inmiddels geldt vervalsing als bewezen.

King is de zoveelste onderzoeker die het belang van de provenance onderschatte en niet in betere banen werd geloodst. Afgaand op Sabar heeft slechts één deskundige haar herinnerd aan de gedragscodes. Het feitelijke probleem met de papyrologie is dus gebrek aan professionele collegialiteit en het is niet zo dat King de ene rotte appel is in een verder gezonde fruitmand.

Dat Sabar haar wel zo presenteert, komt doordat hij niet schrijft over wetenschap maar over wetenschappers (en een oplichter). Het komt ook door zijn informanten: de collega’s die King hadden moeten bijsturen. Zo wordt ze onnodig slecht voorgesteld. Ze rehabiliteert zich momenteel via een project om antieke inkten door middel van ramanspectroscopie te dateren, maar Sabar presenteert dit als het project van een van haar collega’s. Veritas doet King dus onvoldoende recht, maar leest als een thriller.



Ariel Sabar: Veritas. A Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus’s Wife. Doubleday Books, 416 blz, € 35,99 Veritas. A Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus’s Wife. Doubleday Books, 416 blz, € 35,99 ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 september 2020