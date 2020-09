De series van week 39: Utopia, Enola Holmes, Sneakerheads en Love Life

Utopia

Een groepje fanatieke stripliefhebbers stuit in de pagina’s van het stripboek Utopia op een echte, levensgevaarlijke samenzwering. Door een verhaallijn over een dodelijk virus krijgt deze thrillerserie een actueel tintje. Met John Cusack, Rainn Wilson en Sasha Lane. Remake van het Britse origineel, bewerkt door schrijfster Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects). Amazon Prime Video, acht afleveringen.

Enola Holmes

Milly Bobby Brown (Eleven in de hitserie Stranger Things) speelt het zusje van de legendarische speurder Sherlock Holmes (Henry Cavill). Enola gaat op zoek naar haar vermiste moeder en wil de zaak graag oplossen zonder de hulp van Sherlock. Netflix, 123 minuten.

Sneakerheads

Twee vrienden zijn zogenaamde ‘sneakerheads’ en gaan daarom op zoek naar legendarische sportschoenen. Netflix, zes afleveringen.

Love Life

Romantische serie. We volgen het leven van Darby Carter (Anna Kendrick) over een lange periode, van haar eerste tot haar laatste relatie. Verscheen in de VS op de nieuwe streamingdienst HBO Max. Videoland, tien afleveringen.