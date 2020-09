De prostaat is niet alleen feest

Vorige week ging het in deze rubriek over prostaatmassage, ook wel prostaatmelken genoemd: het via het anale kanaal stimuleren van de prostaat, wat volgens masseur Rob Verhoog een orgasme kan veroorzaken dat een week lang kan aanhouden. Verhoog is bepaald niet de enige die het kent, getuige de vele speciale gekromde vibrators die ervoor te koop zijn, alleen op bol.com al. Verhoog is daar geen fan van. Ook zei hij dat anale penetratie – met een penis – niet op de prostaat werkt, maar dat wordt tegengesproken door Peter* (70). „Een man kan zo een seksueel hoogtepunt krijgen zonder dat de penis wordt aangeraakt”, mailde hij. „Maar het gebeurt over het algemeen alleen bij jonge, potente mannen.”

De prostaat wordt wel de G-plek voor mannen genoemd, maar voor Adriaan Visser (79), is het eerder, schreef hij, ‘de G-rem.’ Een prostaat blijft groeien, en dat kan bij oudere mannen leiden tot problemen als prostaatvergroting en prostaatkanker. Die zorgen volgens hem ‘voor minder lustgevoel en erectiestoornissen.’ De hormoonbehandelingen die vaak worden voorgeschreven, maken het nog erger.

Visser heeft als gezondheidspsycholoog onderzoek gedaan naar leven met prostaatkanker en heeft zelf een vergrote prostaat. „Het uitblijven van een erectie wordt ervaren als het verlies van mannelijkheid, en daar kunnen mannen niet tegen. Want het is meer dan een incidentele erectiestoornis, het is het gevoel dat er iets voorgoed voorbij is.”

Hormoonbehandelingen – testosteronremmers – zijn niet de enige medicijnen die zorgen voor problemen. „Aansluitend op jouw curieuze prostaatverhaal”, mailde J.Z.* (82) , „wil ik je er graag attent op maken dat ongeveer elke prostaatklacht wordt begroet met een testosteronvernietigend medicijn: de bloeddrukverlager.” Zelf heeft hij geen prostaatklachten, maar hij kreeg het medicijn na een andere medische ingreep. „Weg waren mijn testosteron en libido! Even dacht ik nog dat het bij het ouder worden hoorde, maar ik heb gewoon een lustverlager gekregen, waar ik zo snel mogelijk vanaf wil.”

Minder bloed naar minder belangrijke organen

Correctie hierop van uroloog en androloog Tycho Lock: bloeddrukverlagers, in J.Z.’s geval waarschijnlijk bètablokkers, worden niet voorgeschreven bij prostaatklachten, en ze werken ook niet op het testosteron en dus het libido. Wel zorgen ze ervoor dat er minder bloed naar bepaalde ‘minder belangrijke’ organen als in zijn geval de penis gaan. „Dat kan ervoor zorgen dat hij het gevoel heeft dat zijn libido weg is, maar je kunt toch ook de leeftijd niet buiten beschouwing laten; vanaf zijn veertigste levert iedere man elk jaar weer een beetje testosteron in.”

Tot slot een vraag die naar aanleiding van de aflevering van vorige week werd gesteld vanuit de redactie van NRC. Rob Verhoog vertelde dat hij bij aan de aanloop van de prostaatmassage klanten soms rimt (rimmen is het likken van de anus en omgeving) maar dat niet altijd aankondigt. Is dat goedbeschouwd geen grensoverschrijdend gedrag? Verhoog zegt dat op zijn site staat dat hij daartoe kan overgaan – klopt, maar niet bij de prostaatmassage, wel bij de ‘mix-massage’– en zegt dat hij er nooit negatieve reacties op heeft gehad. „Ik let goed op lichaamstaal. En ik doe het alleen als ik denk dat het kan. Je kunt je ook afvragen of het uitmaakt of een massage met een tong of een hand wordt gedaan. Het is in feite geen seks.”

Nu we het toch hebben over massages, seks, en de niet altijd duidelijke scheiding daartussen: tantra(massage) is om die reden vaak negatief in het nieuws gekomen. Maar wat is tantra eigenlijk? Daarover binnenkort meer.

*De (volledige) namen zijn op zijn verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

