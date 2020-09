De commissie-Mijnals wilde bij de benoeming van de bondscoach serieus worden genomen door de KNVB

Op 3 juli van dit jaar lanceerde voetbalbond KNVB een commissie die de diversiteit in het Nederlandse voetbal moet bevorderen. Diezelfde commissie voelt zich nog geen drie maanden later bedonderd door de bond. Aanleiding: de benoeming van Frank de Boer tot bondscoach, die woensdagavond bekend werd gemaakt.

Wat ging hier mis?

Eerst even terug naar de commissie-Mijnals. Vernoemd naar de eerste zwarte international Humphrey Mijnals, kreeg dit achtkoppige orgaan onder leiding van presentator Humberto Tan de taak om racisme en discriminatie in het voetbal te bestrijden. Na de ‘zaak-FC Den Bosch’, waarbij een speler van Excelsior vorig jaar openlijk door Bossche toeschouwers racistisch werd bejegend, wist de KNVB: het is tijd voor actie.

Henk Fraser Foto Jeroen Putmans/ANP

Zelfreflectie

Zo werd de voetbalbond niet alleen gedwongen to scherpe maatregelen, maar ook tot zelfreflectie. Hoewel dertig tot veertig procent van de leden van de bond een migratie-achtergrond heeft, bleken KNVB-medewerkers nogal wit te zijn – zeker de directie. Dat is geen conclusie van de commissie, maar van de KNVB zelf.

Om die reden zag de commissie het als haar taak van zich te laten horen toen begin augustus, na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona, een sleutelpositie binnen de bond vrijkwam: die van bondscoach. Dat is ook de afspraak: gevraagd én ongevraagd advies. Bovendien: de bond wil toch meer inclusiviteit? De commissie schreef een brief die bij bondsdirecteur Eric Gudde op het bureau belandde. Er stonden geen namen in, wel het advies om met twee of drie gekleurde kandidaten een gesprek aan te knopen. Er volgde geen reactie.

Terwijl steeds duidelijker werd dat Frank de Boer de nieuwe bondscoach zou worden, besloten commissieleden hun ongenoegen te uiten in de media. Ex-international Ruud Gullit en hoogleraar Marjan Olfers bij Jinek, Humberto Tan in De Telegraaf. Tan: „De KNVB gaat niet eens het gesprek aan met iemand met een migratie-achtergrond. Vanaf dag één stond vast dat Frank de opvolger zou worden van Ronald Koeman. De rest was allemaal een beetje cosmetisch, dus voelt de commissie zich bedonderd.”

De gesprekken met oud-bondscoach Frank Rijkaard? Alibi-telefoontjes, volgens Tan. Zo kon de voetbalbond laten zien hoe het met diversiteit bezig zou zijn, terwijl ze op voorhand konden weten dat Rijkaard die functie niet meer wil bekleden. Volgens Tan had de bond met niet-witte kandidaten moeten spreken. Had de KNVB die vervolgens afgewezen, dan hadden zij dat met een goede motivatie moeten doen.

Ruud Gullit Foto Jerry Lampen/ANP

De vraag is met wie de KNVB dan had moeten praten. Henk ten Cate? Die heeft geen smetteloze reputatie sinds hij bij de vorige bondscoachbenoeming een journalist liet meeluisteren bij een vertrouwelijk telefoongesprek met de KNVB. Gullit zelf? Die was in 2018 nog wel assistent onder Dick Advocaat, maar was in 2011 voor het laatst hoofdtrainer, bij Terek Grozny in Tsjetsjenië.

Geen topclubs

Stanley Menzo? Trainde nooit een topclub. Henk Fraser evenmin, en de trainer van Sparta slaakt altijd een diepe zucht als hij vermoedt dat hij vanwege zijn huidskleur wordt gebeld. Giovanni van Bronckhorst? Die kan wedijveren met De Boer, maar is pas sinds januari in dienst bij Guangzhou R&F, waar hij goed verdient en door de coronapandemie pas dertien duels aan de lijn heeft gestaan. Kortom, de spoeling was dun.

Het punt is: al deze mogelijke argumenten doen niks af aan de verontwaardiging bij de commissie-Mijnals. Het gaat er niet om dat Ruud Gullit en Humberto Tan zelf de nieuwe bondscoach hadden willen aanwijzen, of dat zij Frank de Boer de baan misgunnen. Het gaat erom dat zij serieus genomen willen worden. Dat zij het gevoel hebben dat hun stem ertoe doet. Dat zij geen orgaan voor de bühne vormen.

Stanley Menzo Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Door niet met hen te communiceren, lijkt het er vooral op dat de KNVB zichzelf in de voet heeft geschoten. Eén belletje had al kunnen volstaan om te voorkomen dat de benoeming van De Boer niet zou worden overschaduwd door een polemiek waar ook de commissie-Mijnals helemaal niet op zat te wachten.