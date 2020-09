Boze techbedrijven bundelen protest tegen ‘Apple-belasting’

Een collectief van tech- en mediabedrijven, geleid door muziekdienst Spotify en Epic Games, gaat samen de strenge voorwaarden van Apples App Store aanvechten. Apple eist van andere bedrijven die hun app via zijn App Store aanbieden een afdracht van 15 tot 30 procent en geeft zijn eigen diensten oneerlijk voordeel, vindt de donderdag opgerichte Coalition For App Fairness.

Onder meer Match Group, van datingsite Tinder, muziekdienst Deezer en Europese uitgevers en nieuwsmedia onderschrijven de klacht dat Apple met zijn werkwijze „consumenten belast en innovatie de kop indrukt”.

Spotify en e-bookdistributeur Kobo dienden eerder al een klacht in bij de Europese Commissie. Daar loopt een mededingingsonderzoek naar de voorwaarden die Apple aan andere ontwikkelaars oplegt. Ook in de VS vragen toezichthouders zich af of Apple zijn macht in App Store en op de iPhone niet misbruikt. Topman Tim Cook moest in juli uitleg geven aan het Amerikaanse Congres over de macht van ‘big tech’, maar van een formeel onderzoek is nog geen sprake. Het gecoördineerde protest van de app-fairnesscoalitie hoopt daarin verandering te brengen.

Confrontatie

Apple herkent zich niet in de kritiek, liet het eerder in een reactie op Spotify weten. Voor alle verkopers in de App Store gelden dezelfde regels, aldus het bedrijf. De toeslag is bedoeld om de App Store als veilige marktplaats voor software te kunnen uitbaten. Apple zou per jaar 15 miljard dollar (12,9 miljard euro) verdienen aan de verplichte afdracht in de winkel. De omzet van Apple bedroeg vorig jaar 260 miljard dollar.

Epic Games, maker van het populaire spel Fortnite, raakte deze zomer slaags met zowel Apple als Google omdat het spelletjesbedrijf – tegen de regels in – digitale producten in de app verkocht zonder daarvoor commissie te willen betalen. Vervolgens werd Fortnite verwijderd uit de downloadwinkels. Epic stuurde bewust aan op een confrontatie in de wetenschap dat veel Fornite-spelers uitwijken naar andere apparaten, zoals gamecomputers.

„Kleine ontwikkelaars zijn bang om tegen Apple te protesteren”, zegt een woordvoerder van de Coalition for App Fairness. „Dit samenwerkingsverband kan hun toch een stem te geven.” De tien bedrijven die de coalitie hebben opgericht, roepen andere ontwikkelaars op zich aan te sluiten. Basecamp (van mailapplicatie Hey) en Tile (producent van een apparaatje om draadloos zoekgeraakte dingen op te sporen), die eerder in conflict raakten met Apple, horen ook bij de oprichters. Facebook, dat met Apple in conflict raakte over een app met spelletjes die niet in de App Store mocht, heeft zich nog niet aangesloten.

Anderhalf miljard iOS-apparaten

Apple beheert de App Store, die ontwikkelaars toegang verschaft tot zo’n anderhalf miljard iOS-apparaten. Ter vergelijking: het alternatieve besturingssysteem, Google Android, staat op 2,5 miljard apparaten. Maar Google hanteert minder strenge voorwaarden in zijn downloadwinkel (Play Store) en staat ook toe dat software op andere manier wordt gedownload. De vrijheid heeft de gebruiker van Apples iPhone niet.

Nu consumenten minder vaak een nieuwe iPhone kopen, probeert Apple meer geld te verdienen met online diensten als tv- en muziekabonnementen, games en fitness-abonnementen. Het eist voor die eigen diensten en producten meer ruimte op de iPhone op en in de downloadwinkel. Daarbij raken concurrerende diensten in de verdrukking.

Recent kondigde Apple een bundel van onlinediensten aan, die de eigen muziekdienst voordeliger prijst ten opzichte van concurrenten. Intussen vraagt Apple concurrenten als Spotify en Deezer wel 30 procent commissie. Niet eerlijk, volgens Spotify.

Uitgevers

Behalve muziekdiensten moeten ook andere abonnementsdiensten, zoals betaalde datingsites, commissie betalen over abonnementen die via de App Store binnenkomen: het eerste jaar 30 procent, daarna 15. Ook uitgevers van e-bookdiensten of nieuwsmedia lopen tegen die beperking op. Ze mogen klanten via hun app geen informatie geven dat de abonnementen ook op een andere manier zijn af te sluiten. Wie de regels overtreedt, wordt uit de App Store verwijderd. Amerikaanse nieuwsuitgevers bundelden ook al hun klachten tegen Apples werkwijze.

Europese uitgevers maken zich ook zorgen over strengere privacyvoorwaarden in de nieuwste versie van iOS 14, die consumenten de optie geeft om met één druk op de knop alle tracking uit te schakelen – de manier waarop apps klantengedrag vastleggen. Volgens Apple dient dat ter bescherming van de privacy van iOS-gebruikers, volgens app-ontwikkelaars is het de doodslag voor gratis apps.