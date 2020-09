Akkoord over hulp gemeenten aan gedupeerde ouders toeslagenaffaire

Gemeenten gaan ouders helpen die ernstig in de problemen zijn gekomen als gevolg van de toeslagenaffaire. Daarover hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66), verantwoordelijk voor de afdeling Toeslagen, donderdagavond een principeakkoord gesloten. Wat er is afgesproken, is niet bekend. De afspraken „worden de komende dagen verder uitgewerkt en begin volgende week bekendgemaakt”, aldus het ministerie van Financiën.

Gedupeerden van de toeslagenaffaire worden gecompenseerd door de Belastingdienst. Maar voor ouders die diep in de problemen zijn geraakt, is dit niet voldoende. Zij krijgen van de gemeente extra hulp, bijvoorbeeld via schuldhulpverlening of door soepeler om te gaan met huurachterstanden. De VNG en Van Huffelen spreken in een verklaring over „een belangrijke uitkomst voor de duizenden gedupeerde ouders in de kwestie van de kinderopvangtoeslag”.

Dinsdag schreven Trouw en RTL Nieuws dat de Belastingdienst en gemeenten nog geen overeenstemming hadden bereikt over deze hulp. De fiscus zou eerdere toezeggingen om de kosten voor deze bijstand te betalen, hebben ingetrokken. Gemeenten wilden deze hulp bieden maar vinden dat de Belastingdienst de kosten moet vergoeden.

De gedupeerden van de toeslagenaffaire werden tussen 2013 en 2017 ten onrechte aangemerkt als fraudeur. Daardoor moesten ze duizenden euro’s aan ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen. Voor velen zorgde dit voor jarenlange financiële problemen.