Zeker 28 doden door ongeluk met tankwagen Nigeria

Bij een grote brand als gevolg van een ongeluk met een tankwagen zijn woensdag zeker 28 mensen om het leven gekomen in Nigeria. Onder de slachtoffers zijn ook negen kinderen, meldt persbureau AFP.

De tankwagen was betrokken bij een ongeval op een drukke snelweg in de centraal gelegen staat Kogi. Als gevolg hiervan kantelde het voertuig en vloog het vervolgens in brand. De chauffeur van de tankauto heeft vermoedelijk de macht over het stuur verloren, melden internationale persbureaus. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. President Muhammadu Buhari sprak van een „tragisch ongeval”.

De brand sloeg over op een bus waarin een grote groep scholieren werd vervoerd, aldus AFP. Ook omstanders werden slachtoffer. De brand heeft ook veel materiële schade aangericht, heeft de gouverneur van de staat gezegd.

Verkeersongelukken en ongelukken met tankwagens komen vaker voor in Nigeria, mede doordat het wegennetwerk in het land slecht onderhouden is. In 2018 kwamen 45 mensen om het leven bij een ongeluk met een tankauto in de staat Benue. Ruim honderd mensen raakten gewond.