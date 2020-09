Wit-Russische president Loekasjenko ‘stiekem’ beëdigd

Zonder aankondiging is woensdag de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko voor zijn zesde termijn beëdigd. Dat meldt het Wit-Russische staatspersbureau Belta. Volgens diverse persbureaus waren de straten in de hoofdstad Minsk ten tijde van de geheime inauguratieceremonie afgesloten. Wit-Rusland is sinds Loekasjenko de overwinning claimde na de presidentsverkiezingen in augustus in de ban van massaprotesten van de oppositie.

De inauguratie, waarbij honderden mensen aanwezig zouden zijn geweest, vond volgens Belta in het Paleis van de Onafhankelijkheid in Minsk plaats. Normaal gesproken wordt de ceremonie aangekondigd als belangrijke staatsaangelegenheid. Tegenstanders van het regime van Loekasjenko hebben eerder al gezegd dat zij een nieuwe termijn niet zullen accepteren. Lidstaten van de Europese Unie hebben de verkiezingsuitslag verworpen. De landen beraden zich nog over eventuele sancties tegen Wit-Rusland.

Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht in Wit-Rusland. De oppositie beschuldigt hem van fraude bij de laatste verkiezingen. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja eiste de verkiezingsoverwinning op en dook kort daarna op in buurland Litouwen. Vermoedelijk is zij onder druk van de autoriteiten vertrokken. Veel mensen zijn sindsdien in de hoofdstad Minsk de straat opgegaan. De regering, die gesteund wordt door het Kremlin, treedt hard op tegen de protesten.

Duitsland accepteert presidentschap niet

Leiders van de Wit-Russische oppositie hebben direct na de beëdiging opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, meldt persbureau Reuters. Pavel Latoesjko, lid van de coördinatieraad van de oppositie, zei dat hij en zijn bondgenoten nooit de „vervalste verkiezingsoverwinning” van Loekasjenko zouden accepteren.

Ook vanuit het buitenland klinkt kritiek op de beëidiging van Loekasjenko. Duitsland erkent ondanks de officiële ceremonie zijn presidentschap niet, liet een woordvoerder van de Duitse regering woensdag weten. Het Duitse ministerie van Buitenlandse zaken liet weten zo snel mogelijk EU-sancties te willen opleggen aan Wit-Rusland vanwege het aanblijven van Loekasjenko.