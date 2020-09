Trump: verkiezingen zullen bij het Hooggerechtshof eindigen

President Donald Trump verwacht dat de presidentsverkiezingen van de VS in november uiteindelijk door het Hooggerechtshof beslecht zullen worden. Dat zei hij woensdag tegen journalisten in het Witte Huis, is te zien in een video van The Washington Post. De uitspraak van Trump, die de Democraten ervan beschuldigt te knoeien met de stembusgang, is een nieuwe aanwijzing dat hij zich niet zomaar zal neerleggen bij een eventuele verkiezingsnederlaag.

Trump deed zijn uitlating in verband met de keuze die hij binnenkort gaat maken voor een nieuwe rechter van het negenkoppige Hooggerechtshof, als vervanger van de vorige week overleden Ruth Bader Ginsburg. Na haar dood telt het hof drie rechters die als progressief bekend staan en vijf met een meer conservatieve signatuur. Daar zou Trump een zesde aan toevoegen als hij gaat voor de meest waarschijnlijke kandidaat, de streng katholieke Amy Coney Barrett.

„Ik denk dat het heel belangrijk is dat we negen rechters hebben”, zei Trump woensdag. „Vanwege de oplichterij van de Democraten, zal [de verkiezing] voor het Hooggerechtshof belanden.” Volgens The Washington Post voegde hij daaraan toe dat een eventuele stemming over de uitslag met „acht of negen tegen nul” in zijn voordeel zou moeten uitpakken. „Maar voor het geval het allemaal politieker wordt dan zou moeten, is het belangrijk een negende rechter te hebben.”

Trump beweert dat de Democraten en buitenlandse actoren het stemmen per post, waarvan veel Amerikanen dit jaar vanwege corona gebruikmaken, misbruiken om de verkiezingsuitslag in hun voordeel te manipuleren. Voor die stelling bestaat geen bewijs. De president zinspeelde er de afgelopen maanden meermaals op dat hij zich niet bij een nederlaag zou neerleggen. De enige presidentsverkiezing waarin het Hooggerechtshof tot dusver de doorslag moest geven, was die in 2000. Toen bepaalde het hof dat George W. Bush had gewonnen en niet Al Gore.

President Trump woensdag in het Witte Huis. Foto Tom Brenner/Reuters

