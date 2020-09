Trump, de beurs en de verkiezingschaos

Met 5 procent zou de beursindex zakken – nee, met 10 procent. De voorspellingen, vier jaar geleden, wat een winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou betekenen waren apocalyptisch. En inderdaad, tijdens de Amerikaanse verkiezingsnacht van 8 op 9 november 2016 kelderde het termijncontract op de S&P 500-index met 5 procent. Nobelprijswinnaar Paul Krugman schreef die nacht voor de New York Times: „Als de vraag is wanneer de markten zullen herstellen is het snelle antwoord: nooit.”

Als deze voorspelling niet een beetje in de vergetelheid was geraakt, was hij waarschijnlijk bijgezet naast die andere prognose van een beroemde econoom over Wall Street. Dat was Irving Fisher (die van inflatie, geldhoeveelheid en omloopsnelheid). Fishers gevleugelde woorden aan de vooravond van de krach van 1929: „Het ziet er naar uit dat de koersen een permanent hoog plateau hebben bereikt.”

De ochtend van woensdag 9 november bleek alles anders. De beurs stuiterde omhoog en sloot met een winst van bijna 1 procent. Aandelen van defensiebedrijven (America first), de gezondheidszorg (weg met Obamacare) en banken (weg met de regels) waren gewild. En de markt bleek zelf op weg naar wat later de ‘Trump bump’ zou gaan heten: een periode van flinke koersstijgingen, gedragen door belastingverlagingen, beloften van investeringen in infrastructuur en deregulering.

De Dow Jones-index stond de dag na de verkiezingen op 18.590 punten. Vier jaar later staat hij op 27.300. Dat is bijna de helft hoger dan destijds. En ook nu rijst de vraag: hoe gaan aandelen reageren op de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Dat is onmogelijk te zeggen, maar de zorgen op de beurzen zijn groot. Het hangt uiteraard af van wie de verkiezingen wint, Trump of zijn Democratische rivaal Joe Biden. Maar misschien nog wel belangrijker op de korte termijn is óf er straks wel meteen een uitslag is. Accepteert de verliezer die straks meteen? Is er dan ook duidelijkheid? Kunnen late stemmen per post, of onenigheid over de telling, zorgen voor een wekenlang of maandenlang politiek niemandsland?

Het vooruitzicht van maandenlange onzekerheid is funest voor beleggers

Zoals bekend: de markt houdt van risico’s, maar haat onzekerheid. Aan wie wint of verliest is een prijskaartje te hangen, maar niet aan de mogelijkheid dat democratische grondvesten onder het machtigste land ter wereld kraken. Termijncontracten op de VIX-index, die de nervositeit op de beurzen weergeeft, impliceren een verhoogde onzekerheid tot ver in december. Beleggers zetten zich schrap. Bedrijven zorgen dat ze hun kredietbehoefte ruim voor de verkiezingen al hebben gelenigd.

Het kan natuurlijk meevallen. Onder analisten circuleert een berekening die zo breed wordt gedeeld dat de oorsprong lastig te achterhalen is. Waarschijnlijk stamt hij tenminste van eind juni, toen de Amerikaanse vermogensbeheerder LPL Financial ermee kwam. Hij gaat als volgt: sinds de verkiezing van Herbert Hoover in 1928 voorspelde de aandelenmarkt in 87 procent van de gevallen de winnaar van de verkiezingen. Als de S&P-index in de drie maanden vooraf aan de verkiezingsdag stijgt, dan wint de partij van de zittende president (of, bij een eerste termijn, de president zelf).

Alleen in 1956 (Eisenhower), 1968 (Nixon) en 1980 (Reagan) had de markt het mis. En nu? Op 7 augustus (8 augustus was een zaterdag) van dit jaar noteerde de S&P-index 3.352 punten. Bij het schrijven van deze column was het woensdag 3.319 punten, een procentje lager. Dat gaat, met krap 6 weken te gaan, in de richting van Biden. Maar erg overtuigend is het niet. En mogelijk wordt dát straks precies het probleem.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 september 2020