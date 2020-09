Carlijn Kingma brengt op haar tekeningen verleden en toekomst in kaart

En daarna heeft u nooit meer de aanvechting gevoeld om bij een architectenbureau te solliciteren?

Lachend: „De reactie van Healy gaf mij veel zelfvertrouwen; ook kreeg ik een 10 voor mijn onderzoek. Daarna ben ik meteen aan een tweede kaart begonnen, die aansloot bij mijn eerste tekening.

„De afgelopen honderd jaar is de utopie een vrij gevaarlijk vehikel geweest. Denk aan het Sovjet-communisme en het nazisme. Het idee van Utopia als inspirerend en geweldloos baken is daardoor in de knel geraakt. De afgelopen decennia zijn nauwelijks nog utopieën gepubliceerd.

„Eeuwenlang kwamen de ideeën over een betere toekomst voort uit de wetenschap. Maar de universiteit van de 21ste eeuw is vooral een oplossingsfabriek die een maatschappij van cijfers, feiten en neutrale waarheden bedient. Voor dromen over een betere toekomst is nauwelijks nog ruimte. In mijn tweede kaart tekende ik architectuur die reflecteert hoe wij tot kennis komen en op wat voor manier we die kennis zouden kunnen inzetten als we willen dat vanuit de wetenschap nog eens waardevolle utopieën ontstaan.”

Waarom is architectuur zo’n goed vertelinstrument voor zulke grote verhalen?

„Architectuur is een taal die veel mensen verstaan. Je begrijpt als iets benauwd is, hoe het voelt om op een splitsing te staan, of in een doolhof te zitten. Daarnaast kun je met architectuur goed laten zien hoe de geschiedenis van geld of onze politiek een bouwwerk is, waarin alles op het fundament van het vorig tijdperk staat. Ook kun je met architectuur goed verbanden weergeven. Je kunt laten zien of iets bereikbaar is, of er een poort naar toe is, of een brug die versperd is. Zo’n kaart is als het schema van een machine, waarin je kunt lezen hoe een proces verloopt.”

Wat hoopt u te bereiken met uw kaarten?

„Ik heb ervaren dat er veel potentie zit in de samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers. Grote thema’s die misschien niet zo toegankelijk zijn, omdat ze alleen in dikke boeken zijn beschreven, kunnen met een andere taal toegankelijk gemaakt worden. Ik lees gemakkelijk en kan tien dikke boeken vertalen in een leesbare, beeldende en hopelijk ook aantrekkelijke kaart. Daarmee kan ik een groot publiek misschien enthousiasmeren voor een belangrijk onderwerp.”