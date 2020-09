Teamchefs overgeplaatst na onderzoek zelfdoding politieagent

Twee teamchefs van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie worden overgeplaatst omdat ze een politieagent onzorgvuldig hebben behandeld. De agent, Mike Versteege, pleegde vorig jaar december zelfmoord na herhaaldelijk geklaagd te hebben over pesten door zijn superieuren. Dit heeft de politie woensdag aan de ouders van Versteege en directe collega’s bekendgemaakt.

De conclusies volgen op een onderzoek dat het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de politie Oost-Nederland de afgelopen negen maanden heeft verricht naar deze zaak. De 31-jarige politieman Versteege uit Driebergen, digitaal expert en belast met het zoeken van technologische oplossingen voor opsporingsproblemen, pleegde vorig jaar een paar dagen voor Kerstmis zelfmoord in zijn woning nadat hij had laten weten depressief te worden van de wijze waarop leidinggevende collega’s met hem omgingen.

Causaal verband

Op basis van het feitenonderzoek van het VIK kan volgens de politiebaas van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg „geen uitspraak worden gedaan” over het causale verband „tussen de gemaakte fouten en de zelfmoord van Mike”. Haar conclusie is dat er „geen sprake is van plichtsverzuim door betrokkenen” of pestgedrag. Wel zijn er volgens de politie „ernstige werkfouten” gemaakt. „Mike is niet met de zorgvuldigheid behandeld die hij mocht verwachten en dat betreur ik”, zegt Van den Berg.

De fouten hebben volgens haar te maken met „gebrekkige communicatie tussen leidinggevenden rond een overplaatsing van Mike. Hierdoor wist hij niet goed waar hij aan toe was. Ook zijn toezeggingen door zijn leidinggevenden niet nagekomen en bevatte het besluit tot overplaatsing feitelijke onjuistheden”, aldus Van den Berg.

De zelfmoord van Versteege heeft binnen de Landelijke Eenheid grote onrust veroorzaakt. Van den Berg spreekt van „een enorme schok”. „De dood van Mike is in- en intriest. In de eerste plaats natuurlijk voor de familie van Mike. Nog steeds overheersen ongeloof en verdriet. Deze zaak kent alleen maar verliezers.”

De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, zegt dat deze kwestie „een grote impact heeft op alle betrokkenen. De politiebonden hebben er hun handen vol aan om alle direct betrokken politiemensen goed te begeleiden.” Een nadere reactie wil Struijs pas gaven als het onderzoeksrapport ter beschikking is gesteld. De vakbond en de familie van Versteege zijn woensdag in een hotel in Bunnik in hoofdlijnen geïnformeerd over de bevindingen.

Affaires bij Landelijke Eenheid

De zelfmoord is een van vele affaires die spelen binnen de Landelijke Eenheid van de politie. Deze organisatie is naast de tien regionale eenheden van de Nationale Politie belast met landelijke taken zoals de bestrijding van de zware misdaad, terrorisme en internationale informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

Eerder deze maand werd een ‘cultuuronderzoek’ bekend dat KPMG Integrity op verzoek van de leiding deed naar de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de Landelijke Eenheid. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er onder de politieagenten die belast zijn met de heimelijke en internationale informatievergaring op grote schaal sprake is van ongewenst gedrag zoals machtsmisbruik, het voortrekken van collega’s, pesten en discriminatie. De aanpak van deze interne misstanden heeft volgens KPMG bij de politie „geen prioriteit”. Tot het onderzoek werd besloten na onthullingen van radioprogramma Argos en NRC over een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid.

Lees ook: Pasjes, pesten en problemen bij de blauwe familie

Versteege, sinds 2010 in dienst van de politie, had de maanden voor zijn zelfmoord tegenover familieleden en collega’s geklaagd over „pestgedrag” op het werk en een „arbeidsincident”. Versteege was vooral ontstemd dat zijn leidinggevenden hem eind vorig jaar zeer tegen zijn zin dreigden over te plaatsen naar een andere functie en regio. Hij was een bezwaarprocedure begonnen tegen overplaatsing. Tegenover vrienden, collega’s en familie klaagde hij over „kutstreken” van zijn superieuren.

Divers leiderschap

Van den Berg zegt dat het VIK-onderzoek aantoont „dat we niet voldoende aandacht hebben voor de individuele medewerker. Dit blijkt ook uit het KPMG-rapport over de Dienst Landelijke Informatie Organisatie, dat onlangs is verschenen. Dat moet veranderen.” De politiebaas zegt dat Versteege „onderscheidend was omdat hij steeds weer met originele invalshoeken kwam voor operationele problemen. De leidinggevenden van Mike hadden oog voor zijn kwaliteiten, maar worstelden ook met de vraag hoe om te gaan met zijn eigenzinnigheid. Onze organisatie heeft specialisten als Mike nodig.” Volgens haar schort het bij de politie aan „divers leiderschap”.

Lees ook: Politie laat misstanden binnen Landelijke Eenheid onderzoeken

Binnenkort verschijnt nog een onderzoeksrapport naar misstanden binnen de Landelijke Eenheid. Sinds begin dit jaar doet de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoek naar de werkwijze en de onderlinge verhoudingen bij de afdelingen die zijn belast met internationale informatie-uitwisseling. Dit gebeurt omdat bij de inspectie „signalen zijn binnengekomen over mogelijke misstanden binnen deze onderdelen, onder meer over onprofessionele werkwijzen”. Het naar verluidt zeer kritische rapport is zo goed als gereed. De datum van publicatie is nog niet bekend.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op 113.nl, of bel 113 of 0800-0113.