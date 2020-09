Russische oppositieleider Navalny ontslagen uit ziekenhuis na vergiftiging

De vergiftigde Russische oppositieleider Aleksej Navalny is ontslagen uit het ziekenhuis in Berlijn. Dat heeft het Charité Universitätsmedizin, het ziekenhuis waar Navalny sinds 22 augustus lag, woensdag bekendgemaakt. In een verklaring schrijven de artsen dat de gezondheidstoestand van Navalny dusdanig is verbeterd dat zijn medische behandeling kon worden beëindigd. Hij heeft het ziekenhuis dinsdag na 32 dagen verlaten.

Eind augustus raakte Navalny onwel tijdens een vlucht, waarna hij in een ziekenhuis in de Russische stad Omsk werd opgenomen. Na inmenging van buitenlandse diplomaten werd Navalny, die geldt als de belangrijkste criticus van president Vladimir Poetin, uiteindelijk overgebracht naar Berlijn. Hij heeft 24 dagen op de intensivecare-afdeling gelegen. Waar Navalny op dit moment verblijft, is niet bekend.

Zenuwgif novitsjok

Onder meer Duitse en Franse onderzoekers hebben vastgesteld dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Sporen van het middel werden aangetroffen op een waterflesje in zijn hotelkamer. Novitsjok werd ook gevonden in het lichaam van dissident Sergej Skripal en zijn dochter, een aanslag die later bleek te zijn uitgevoerd door de Russische geheime dienst. Het Kremlin heeft tot nog toe betrokkenheid bij de vergiftiging van Navalny ontkend.

Eerder deze week riep Navalny de Russische autoriteiten nog op hem zijn kleren terug te geven, die hij op de dag van de vergiftiging droeg. De autoriteiten zeggen die mee te hebben genomen in het kader van een „vooronderzoek”. Volgens Navalny zijn de wettelijke dertig dagen die daarvoor staan nu voorbij en kunnen de kleren een belangrijk bewijsstuk zijn om aan te tonen dat hij is vergiftigd.

Vorige week deelde Navalny nog een foto op Instagram waarop te zien is dat hij een trap in het ziekenhuis in Berlijn afloopt. Onder die foto schreef hij: „Er is een duidelijke weg naar mijn herstel, maar wel een lange”.