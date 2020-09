Platte agenten, stillen en russen

Mensen hebben de neiging onder elkaar een geheimtaal te ontwikkelen, om in het geniep snel iets te kunnen zeggen. Op een feestje bijvoorbeeld, over iemand die heel saai is. Of op kantoor, over een nare baas.

Zo’n particuliere geheimtaal is meestal heel beperkt – een paar zinnetjes of woorden. Maar binnen groepen die veel voor de buitenwereld te verbergen hebben, vooral aan de rafelranden van de samenleving, kunnen die geheimtalen flink uitdijen. Van onder anderen dieven, inbrekers, prostituees, zakkenrollers, marskramers, vagebonden en oplichters zijn in de afgelopen eeuwen ruim honderd lijsten en lijstjes met geheimtaal vastgelegd. Die criminele geheimtaal wordt Bargoens genoemd. We vinden woordenlijsten Bargoens in onder meer strafdossiers, tijdschriften en romans. In 1906 publiceerde een Amsterdamse politiecommissaris zelfs een zakwoordenboekje van het Bargoens, bedoeld om agenten ook taalkundig beter te bewapenen.

Onlangs verscheen een nieuw naslagwerk over de dieventalen. Bargoens, vijf eeuwen geheimtaal van randgroepen in de Lage Landen is samengesteld door Paul Van Hauwermeiren en telt drie delen, samen goed voor ruim 1.300 bladzijden (Uitgeverij Skribis, 100 euro). In deze indrukwekkende studie, die kan worden beschouwd als de opvolger van het standaardwerk De Geheimtalen van J.G.M. Moormann (eerste uitgave 1934, herzien in 2002), heeft Van Hauwermeiren tienduizend Bargoense woorden opgenomen, met alle vorm- en betekenisvarianten. Uit Nederland en Vlaanderen, van de zestiende eeuw tot nu.

Overigens is Bargoens inmiddels een vrijwel dode taal. „Vandaag wordt nog Bargoens gesproken’’, stelt Van Hauwermeiren, „door de zogenaamde ‘reizigers’ of ‘voyageurs’, van wie velen met hun huis-op-wielen op een woonwagenterrein staan.” Hedendaagse criminelen hadden tot voor kort zoveel vertrouwen in hun versleutelde telefoons dat ze er tamelijk onomwonden communiceerden over hun criminele activiteiten. Wel gebruikten ze daarbij veel straattaal en schuilnamen.

Criminelen zijn altijd bang geweest om afgeluisterd te worden – daarom werd hun geheimtaal voortdurend aangepast en kennen we bijvoorbeeld ruim honderd woorden voor ‘agent’ – de natuurlijke vijand van de crimineel. Denk aan juut, klabak en smeris, woorden die uit het Bargoens zijn doorgedrongen tot het algemene informele Nederlands. Tegelijkertijd bleken er altijd wel stillen of russen (verbastering van rechercheurs) te vinden die omkoopbaar waren: de zogenoemde platte agenten of „rotte appels”, zoals ze onlangs zijn genoemd in verband na het kraken van versleutelde telefoonberichten.

In de studie van Paul Van Hauwermeiren, een taalkundige uit Gent die twintig jaar met dit overzichtswerk bezig was, kunnen we het gebruik van het woord plat in de dieventaal vrij nauwkeurig volgen. Zo tekende een Utrechtse gevangenisdirecteur in 1860 dit zinnetje op: de geschivesse zijn plat voor ‘de getuigen zijn omgekocht’. In 1927 gebruikte een ex-gevangene in een tijdschriftartikel het woord plat in de betekenis ‘omgekocht, op onze hand’. En anno 1935 noteerde een Amsterdamse onderwijzer in een woordenlijstje: „Die is plat, hij zit mee in het complot, b.v. van een politieman gezegd.” Zo zijn er in Bargoense woordenlijsten meer sporen te vinden van omkoping en justitiële corruptie.

”Bargoens is intrigerend immaterieel erfgoed met volksculturele waarde”, stelt Van Hauwermeiren in zijn inleiding. Ik denk dat hij gelijk heeft. Daarom is het extra fijn dat hierover nu een nieuw, degelijk naslagwerk is verschenen.

schrijft elke week over taal. Twitter: @ewoudsanders