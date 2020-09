OM eist negen jaar celstraf voor vader ontvoerde Insiya

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft negen jaar celstraf geëist tegen Shehzad H. voor het uitlokken van de ontvoering van zijn dochtertje Insiya. Dat meldt persbureau ANP woensdag. Insiya verblijft nog altijd bij haar vader in India.

In september 2016 werd de destijds twee jaar oude Insiya met geweld ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam. Nadat de ontvoerders haar aan H. gaven, is hij via Duitsland naar India gevlucht. Het OM stelt dat H. de opdracht heeft gegeven voor de ontvoering en „lak aan ons rechtsysteem” had. H was niet bij de zitting aanwezig. India weigert hem aan Nederland uit te leveren ondanks verschillende verzoeken van het OM.

Tegen de neef van H., Imran S., is vier jaar celstraf geëist voor zijn rol in de ontvoering. Ook hij was niet aanwezig. Zowel H. als S. hadden geen advocaten die hen vertegenwoordigden. Vorig jaar zijn zes ontvoerders veroordeeld tot celstraffen van maximaal vier jaar. Zij zeiden tijdens dat proces dat H. hen tienduizenden euro’s had beloofd voor de ontvoering. Vijf van hen gingen in hoger beroep, maar die zaken moeten nog behandeld worden.

De moeder, oma en oom van Insiya spraken tijdens de zitting woensdag. Haar moeder vertelde dat ze in 2018 voor het laatst via Skype contact had met haar dochter. „De tijd gaat door, maar ik sta stil”, zei ze. De rechtbank doet 12 oktober uitspraak.