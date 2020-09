Nog 200 gestrande walvissen ontdekt voor kust van Tasmanië

Het aantal walvissen dat is gestrand voor de westkust van het Australische eiland Tasmanië is nog groter dan in eerste instantie werd aangenomen. Nadat maandag al een groep van zo’n 270 dieren werd aangetroffen op een strand en twee zandbanken bij Macquarie Harbour, ontdekten hulpverleners woensdag tijdens een verkenningsvlucht nog een groep van ongeveer 200 vastgelopen dieren minder dan 10 kilometer verderop.

Het is daarmee de grootste groep walvissen die is gestrand in de geschiedenis van Australië. Het gaat om grienden, een walvissoort die 7 meter lang kan worden en 3.000 kilo kan wegen. Waarom de dieren in zulke groten getale zijn vastgelopen, is onduidelijk. Mogelijk waren ze op zoek naar eten bij de kust.

Maandagavond maakten Tasmaanse autoriteiten bekend dat van de oorspronkelijke groep van 270 walvissen al zo’n 90 dieren waren overleden. Ook van de pas woensdag ontdekte groep leken de meeste al te zijn overleden. Volgens de Australische omroep ABC zijn ongeveer 300 dieren inmiddels overleden.

Hulpverleners proberen sinds maandag de walvissen te bevrijden en terug naar dieper water te begeleiden. Tot nu toe is dat bij dertig dieren gelukt, al zijn er daarna weer een aantal gestrand in de ondiepe wateren. Hulpverleners verwachten dat de reddingsactie nog dagen gaat duren.

De laatste keer dat er in grote getale walvissen stranden bij de kust van Tasmanië was in 2009. Toen ging het om vijftig dieren.