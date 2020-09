Nederlandse abortusactiviste Gomperts in lijst 100 invloedrijksten Time

De Nederlandse arts en abortusactiviste Rebecca Gomperts staat in de lijst van honderd meest invloedrijke personen van het Amerikaanse tijdschrift Time. „In deze tijd van angst en onzekerheid is Gomperts een baken van hoop, zij komt op voor abortus als een mensenrecht”, zo schrijft het blad.

Gomperts wordt geroemd voor haar inzet om de toegang tot abortus te verbeteren voor vrouwen over de hele wereld. Haar werk is volgens Time nu „bijzonder belangrijk vanwege belemmeringen voor abortus”. Ze richtte onder andere Women on Waves op. De non-profitorganisatie neemt vrouwen in landen waar abortus verboden is mee op een boot om op internationale wateren abortus te kunnen ondergaan.

Tegenover de NOS reageerde Gomperts over haar plek op de lijst: „Dit betekent veel voor het recht van vrouwen voor het veilig plegen van abortus.” Ook zei ze dat ze voor haar werk dankbare berichten krijgt van vrouwen over de hele wereld. „Ontroerende berichten over hoe we hun leven hebben gered en hun toekomst weer mogelijk is geworden.”

Gomperts staat op de lijst in de categorie pioniers. Andere bekende personen die op de lijst staan zijn de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci, zanger The Weeknd, Google-topman Sundar Pichai en wereldleiders als Donald Trump, Xi Jinping en Angela Merkel.