Meerssen is bang voor ‘grote M’

De drie wethouders van de Limburgse gemeente Meerssen zagen er begin deze maand geen gat meer in. Nog eens structureel 1,8 miljoen euro bezuinigen zou basale voorzieningen, zoals de bibliotheek en gemeenschapshuizen, aantasten. Slechts één oplossing bleef over: samengaan met grote buur Maastricht. En als daar geen steun voor zou zijn, zo dreigden de drie, dan zouden ze aftreden.

De meerderheid van de Meerssense gemeenteraad wil echter wat anders. Geen fusie, maar toewerken naar een ‘regiesamenwerking’. In dat scenario blijft Meerssen (bijna 19.000 inwoners) zelfstandig, maar gaan vrijwel alle ambtenaren werken op het stadhuis van Maastricht (122.000).

Ondanks hun dreigement op te stappen, bleven de drie wethouders (van CDA, de lokale partij Brug-M en de progressieve combinatie KIJK!!!) aan. Omdat de gemeenteraad van Maastricht door alle commotie in Meerssen plots niet meer verder wil praten over samenwerking, zagen ze alsnog een kans op de door hen gewenste fusie.

Deze donderdag praat de Meerssense raad (zeventien zetels, verdeeld over zes partijen) opnieuw over de toekomst van de gemeente. Wat de CDA-fractie betreft, hebben de drie wethouders geen toekomst meer in Meerssen, zegt raadslid Jack Aarts. „Bij het bepalen van de omvang van het tekort zijn ze uitgegaan van de allerslechtste scenario’s.”

Aarts noemt de dreigende fusie met Maastricht „een overval”, het alternatief, de ‘regiesamenwerking’, bevalt hem evenmin. „Wethouders hebben vooral niet te dicteren wat een raad moet vinden. Dan kunnen wij wel thuisblijven.” Naast CDA lijken ook medecoalitiepartij KIJK!!! en enkele oppositiepartijen het vertrouwen in de ‘eigenzinnig handelende’ wethouders kwijt te zijn.

Bij ziekte is er een probleem

Maar de derde coalitiepartij, Brug-M, ziet juist wel wat in samengaan met Maastricht. Het probleem zit hem niet alleen in de financiën, zegt Jacques Arntz, raadslid van Brug-M, de grootste fractie in de raad: „Het ambtelijk apparaat bestaat voor een groot deel uit eenpitters. Als iemand langer ziek is, heb je al een probleem. Regionaal doet Meerssen nauwelijks mee in discussies over grote vraagstukken, zoals de energietransitie. De gemeenteraad opereert zwak. Meerssen is een emocratie, politiek wordt snel persoonlijk. Als broodnodig wordt geïnvesteerd in de Markt van Meerssen, die echt prachtig is, moet en zal er per se ook geld gaan naar de pleinen van de andere dorpen in de gemeente.”

Intussen communiceert het college van Meerssen, buiten de gemeenteraadsvergaderingen om, alleen nog via schriftelijke verklaringen. „In een gevoelige kwestie als deze kan alles verkeerd vallen”, zegt een gemeentevoorlichter.

Het huidige Meerssen is zelf ook een product van een herindeling. Op 1 januari 1982 werden de Zuid-Limburgse gemeenten Bunde, Geulle, Ulestraten en Meerssen samengevoegd. Het gold toen als een beter alternatief voor annexatie door Maastricht.

Oude banden

De banden tussen Maastricht en Meerssen gaan ver terug. „Boeren en ambachtslieden uit Meerssen zetten van oudsher hun producten af op de markt in Maastricht”, vertelt historicus Frank Hovens, auteur van In de armen van Maas, Geul en Watervalderbeek, een vuistdik boek over de geschiedenis van de gemeente Meerssen. „Behalve die economische banden waren er ook persoonlijke banden. Rijke Maastrichtenaren betrokken landgoederen op het grondgebied van Meerssen.”

Een middeleeuwse basiliek geeft het hart van het dorp, samen met de bebouwing en het Proosdijpark, een haast stadse allure. Hovens: „Vergeet niet: ooit reikte Meerssen tot aan de omwalling van Maastricht. Het eerste station van Maastricht lag ook op Meerssens grondgebied. In 1920, 1951 en 1970 verschoof de grens steeds verder naar het noorden. Vooral de laatste correctie, waarbij veel landgoederen aan Maastricht toevielen, deed pijn in Meerssen.”

Bij het CDA vrezen ze een definitief einde aan de zelfstandigheid. Onderling spreken ze over „de gemeente M&M”, al zijn ze bang dat de grote M de boventoon zal voeren. Arntz van Brug-M vindt dat de Meerssense politiek naar zichzelf moet kijken: „De wethouders hebben de raad 41 bezuinigingsopties voorgelegd. Er was gezamenlijk draagvlak voor maatregelen die samen 60.000 euro zouden opleveren.”

„Uiteindelijk gaat het niet om gemeenten, maar om gemeenschappen”, concludeert Arntz. „Binnen Maastricht functioneren ooit zelfstandige dorpen als Amby, Heer, Borgharen en Itteren al jaren prima met eigen voorzieningen en verenigingen. Maar jammer genoeg blijft een deel van de partijen vasthouden aan onnozele dromen om straks wakker te worden in een financiële woestijn. Dan worden we hier een artikel-12-gemeente en komen we onder curatele. Dat is pas echt verlies van zelfstandigheid.”