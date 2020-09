Meer drugslabs ontdekt in eerste zes maanden van 2020

De politie heeft in de eerste zes maanden van 2020 flink meer drugslabs ontdekt dan in voorgaande jaren. Er werden 65 locaties gevonden waar drugs geproduceerd worden, ruim 50 procent meer dan de pakweg 40 die in het eerste halfjaar van zowel 2018 als 2019 werden ontdekt.

De stijging is met name te danken aan het feit dat de politie kon meelezen met berichten van criminelen op de Encrochat-server. Op 1 april van dit jaar kreeg de politie via een hack toegang tot deze server, waardoor 20 tot 25 miljoen berichten over de Nederlandse onderwereld konden worden onderschept. Daardoor konden ook al zeker honderd verdachten worden opgepakt, duizenden kilo’s cocaïne en crystal meth worden onderschept en honderden strafrechtelijke onderzoeken worden opgezet.

Zestien van de opgerolde labs waren bedoeld voor de productie van crystal meth. Waar de andere laboratoria voor gebruikt werden, heeft de politie niet gespecificeerd.

Ook het aantal ontdekte opslaglocaties voor drugs - 48 in het eerste half jaar - was hoger dan in voorgaande jaren. Het aantal ontdekte dumplocaties van afvalstoffen die overblijven na de productie van de synthetische drugs bleef met 75 nagenoeg gelijk. Volgens de politie staat die ontwikkeling haaks op het gestegen aantal gevonden drugslabs, maar verdwijnt er meer drugsafval in de bodem en in oppervlaktewater. Ook worden er per aangetroffen dumping grotere hoeveelheden afval geloosd en wordt afval vaker achtergelaten op verlaten productielocaties.