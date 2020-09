Bij IDLES lift de boodschap mee op pompende gitaarmuziek

Hoe ver moeten we terug om een rockgroep te vinden die zo oprecht boos klinkt als IDLES uit het Engelse Bristol? The Clash met ‘Know Your Rights’ (1982), Manic Street Preachers met ‘If You Tolerate This Your Children Will Be Next’ (1998) en Bright Eyes met ‘When the President Talks to God’ (2005): ze klonken als miauwende poesjes vergeleken bij de ongebreidelde woede die spreekt uit de stormachtige postpunk van Idles.

Brexit, xenofobie, racisme en homohaat kennen geen genade bij zanger Joe Talbot, die zijn teksten uitspuwt met de grootst mogelijke slagkracht. Idles’ derde album Ultra-Mono is een aaneenschakeling van muzikale pamfletten: tegen oorlog, tegen apathie, tegen seksisme en tegen de Britse klassenverschillen. Des te opmerkelijker is het om Talbot in slotnummer ‘Danke’ een liefdevol citaat te horen zingen van de in 2019 overleden Daniel Johnston: „True love will find you in the end.”

Aan de telefoon vanuit Bristol is Joe Talbot (Newport, 1984) een toonbeeld van nuance en bedachtzaamheid. „Muziek is een krachtig middel voor het overbrengen van denkbeelden”, zegt hij ernstig. „Phil Spector begreep dat je muziek in mono moest uitbrengen om de essentie in één kanaal te vangen. Onze albumtitel Ultra-Mono refereert aan het feit dat alle songs zijn geschreven vanuit de gedachte dat de klank als eerste bij de luisteraar aankomt, en dat de boodschap daarop meelift. Als band willen we liefde brengen in een gewelddadige wereld. Ons publiek moet zelfvertrouwen putten uit het feit dat wij onvoorwaardelijk in onze muziek geloven.”

Joe Talbot vindt niet dat Idles schatplichtig is aan Amerikaanse hardcore of aan Britse punk, de genres die het meest voor de hand liggen als referentiekader bij hun pompende gitaarmuziek. „We leven in het nu en het heeft geen zin om voor inspiratie terug te kijken naar het verleden. Onze muziek is gevormd door hiphop, techno en jungle. Daarbij houden we van elektrische gitaren en de power die ze je geven om een robuust geluid voort te brengen. Ik zie mezelf in de eerste plaats als een soulzanger.”

Bataclan

Om zijn stem te sparen is Talbot gestopt met roken. Hij was extra gemotiveerd toen bassist Alan ‘Dev’ Devonshire, een kettingroker, zijn stem kwijtraakte en niet meer in staat bleek om te zingen op het album. David Yow van de Amerikaanse noiseband The Jezus Lizard neemt nu de meeste tweede stemmen voor zijn rekening. Popster Jamie Cullum pingelt het verraderlijk zachtmoedige piano-intro van ‘Kill Them With Kindness’. „Jamie is misschien wel de grootste rocker van ons allemaal”, lacht Talbot.

Lees ook de recensie van een optreden in de Melkweg: Idles blaft en lalt getuigenissen van de gewone man

De muziek van de albums Brutalism (2017) en Joy As an Act of Resistance (2018) vormde de basis voor het livealbum A Beautiful Thing: IDLES Live at Le Bataclan. De Parijse zaal werd in november 2015 getroffen door een terroristische aanval die aan 130 mensen het leven kostte. Hoe confronterend was het voor de band om daar op te treden? „Het trauma van Le Bataclan behoort toe aan de inwoners van Parijs. Als Engelse band konden wij niets anders doen dan het podium betreden met voldoende historisch besef en compassie om die mensen een hart onder de riem te steken. Het beste wat we ze konden geven was een viering van het leven. Het werd een euforisch optreden. We rolden doodmoe van het podium, in de wetenschap dat we alles gegeven hadden.”

De Franse connectie werd steviger aangehaald met de bijdrage van zangeres Jehnny Beth aan het nummer ‘Ne Touche Pas Moi’ op het nieuwe album. De zangeres van de groep Savages (haar echte naam is Camille Berthomier) hielp Talbot bij het formuleren van een bijdrage aan de genderdiscussie. „Jehnny Beth heeft sterke denkbeelden over de manier waarop mensen elkaar in hun waarde kunnen laten, zonder nadruk op ouderwetse rolpatronen. Ik vind het belangrijk dat we tolerant zijn voor mensen die zich niet 100 procent man of vrouw voelen. Die genderfluïditeit hoort bij de wereld van nu. Een rockband is er niet alleen om stoere masculiniteit uit te stralen.”

Hoe heeft de Covid-pandemie IDLES geraakt? „Touren zit er niet meer in dit jaar. We zouden 120 shows doen; die zijn allemaal afgelast. Het is niet verantwoord om met zijn vijven in dezelfde oefenruimte te verblijven, dus hebben we nieuwe manieren gevonden om apart van elkaar te werken en onze muziek online te promoten. Ik hou me intensiever bezig met de video’s bij onze songs. Voor thuis heb ik een punchbag gekocht om te blijven bewegen. Met boksen kan ik mijn frustraties kwijt. Gelukkig zijn we in de gelegenheid om onszelf een salaris uit te betalen. Wij zijn lucky bastards vergeleken bij de bedrijfjes en de rockclubs die we links en rechts zien omvallen. Onze fans zijn trouw. Ze hoeven niet met zijn allen voor mijn neus te staan om me ervan te verzekeren dat ze er nog zijn.”

Idles (‘luilakken’) was van meet af aan een ironische groepsnaam, zegt Talbot. „Er bestaat geen harder werkende band dan de onze. Toen we begonnen waren we een stelletje shitmuzikanten. We konden helemaal niks, maar we waren bereid ons drie slagen in de rondte te werken om beter te worden. In de afgelopen tien jaar oefenden we zo fanatiek dat we als een machine op elkaar ingespeeld raakten. Al die ervaring zijn we nu in één klap kwijt. Ik denk dat we weer een paar weken hard moeten repeteren voordat we op ons oude niveau zitten.”

Ultra-Mono verschijnt op 25 sept. bij PIAS.