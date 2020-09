Robin Kester: ‘Ik was wel even klaar met die breekbare folk’

Wat deed jij als je vroeger ’s nachts bang was? Kroop je onder de dekens om jezelf te beschermen? Moest je moeder het licht aandoen op de gang? Robin Kester (30) zong zichzelf in slaap om haar demonen te bezweren. En eigenlijk doet ze dat nog steeds.

In ‘Sweat and Fright’ de openingstrack van haar nieuwe mini-album This is not a democracy zingt ze:

„Woke up, sweat and fright

Dreams more violent with each night

Morning on the marble tiles

Bodies, white with empty eyes”

Ze schreef het nummer in de zes maanden na haar scheiding, nu vier jaar geleden. „Toen woonde ik tijdelijk in een vreemd huis en had ik wilde dromen en nachtmerries”, vertelt ze via een videoverbinding vanuit het huis van haar ouders bij Sittard.

De selfmade singer-songwriter die opgroeide in dorpen tussen Groningen en Sittard, leerde zichzelf zingen door toonladders te oefenen met haar oma. „Zij zong in een koor en had een huis waar de muren zo heerlijk galmden.”

Tot voor kort maakte ze intieme maar licht dystopische liedjes waarin haar prachtige stem de hoofdrol heeft en ze zichzelf slechts begeleidt op de gitaar. „Ik begon altijd gewoon met een beetje pielen. Als ik een akkoordenschema had, dan keek ik naar de dingen die ik had opgeschreven over dromen en bekeek ik wat er qua gevoel het beste bij paste.”

Het leverde poëtische liedjes op zoals ‘Lost for a day’ (2018), dat ook op haar debuut EP Peel the skin stond. Daarin zingt ze over het verlangen om zich te verstoppen voor de schaduwen in de ruimtes. Het doet denken aan muziek van Cate Le Bon of nummers van Joan As Police Woman uit het vorige decennium, maar dan zachter, want Robin Kester zingt met meer lucht. Een jaar na het verschijnen van haar eerste EP werd ze bestempeld tot ‘talent’ door de Volkskrant. Ze stond in het voorprogramma van Villagers, deed mee aan de Popronde, tot corona de pauzeknop indrukte.

Levendige fantasie

Ze is zwaar beïnvloed door de scifi/fantasy-serie Westworld, zegt ze, waarin robots worden misbruikt door mensen. Tot waar de grenzen van de vrije wil reiken, is een terugkerend thema in haar werk, net als nachtmerries en angstdromen. Het donkere ‘The Dirt’ op haar nieuwe mini-album gaat over botten die opgegraven worden uit de aarde, ‘Sweat & Fright’ over nachtmerries en angstzweet. „Ik heb altijd al een levendige fantasie gehad”, zegt Robin Kester. „Op een kruispunt waar auto’s en fietsen langsrazen stel ik me bijvoorbeeld voor dat ik val en dat er dan een band over mijn hoofd heen rijdt en mijn hoofd knapt. Ik denk heel beeldend. Ik ben erg bang voor verveling dus ik denk ook dat het een extreme vorm van fantaseren is.”

‘The Dirt’ is zo’n ‘typisch’ Robin Kester-liedje naast het multi-instrumentale ‘Day is Done’, dat duidelijk een product is van de samenwerking met Moss-frontman Marien Dorleijn. Een jaar lang experimenteerden ze samen met het arrangeren, knippen en plakken van onderdelen van nummers in Dorleijns studio in een voormalige psychiatrische inrichting. Haar folk schoof op richting seventies rock, met trillende gitaren, een vibrafoon, arpeggio’s van een synthesizer en soms experimenteel handgefluit.

Robin Kester

Foto Lisa Brammer Foto Lisa Brammer

Robin Kester ging met meerdere muzikanten werken, onder wie cellist Maarten Vos en Conor O’ Brien van Villagers die trompet speelt op ‘Cigarette Song’. „Als vrouw alleen met een gitaar op het podium werden vaak associaties met breekbare folk gemaakt. Daar was ik wel even klaar mee. In seventies rock zitten best vaak bombastische arrangementen in. Met het mini-album wil ik geen aandacht vragen, maar juist energie geven. Laagje voor laagje een wereld bouwen, waar mensen in kunnen opgaan en waarin er ook wat minder druk op de stem ligt.”

Folk

Pas op haar 24ste leerde ze zichzelf gitaar spelen. Het heeft ermee te maken dat ze niet uit een muzikale familie komt, vertelt ze. „Mijn vader luisterde naar Kate Bush, de Ierse zangeres Enya was mijn guilty pleasure. Ik luister heel veel pop en rock uit de jaren 70 en 80, de muziek van mijn ouders. Maar op Radiohead na heb ik de jaren negentig en nul gemist.” Ze dacht dat ze niet zoveel met muziek had, tot ze in Dublin ging studeren en daar fan werd van folkzangeres Lisa Hannigan. „Dat was heel inspirerend, zij werd wel een soort rolmodel.”

Het heeft er ook mee te maken dat ze zo vaak verhuisde. „Daardoor ben je bezig met overleven, jezelf steeds aan te passen.” Op school luisterde ze stiekem Tsjaikovski op haar discman, terwijl ze tegenover klasgenoten deed alsof ze ook fan was van Destiny’s Child. Een van de weinige stabiele factoren in haar leven was de vriend die ze kreeg toen ze 15 was en die haar ten huwelijk vroeg toen ze 21 was. Kester zei ja. „Mijn ouders waren ook jong getrouwd en die hebben een supermooi huwelijk.”

Een van de meest verhalende nummers op het album, ‘Cigarette Song’, gaat over dat huwelijk:

‘Im the virus in your veins

I’m the smoke that you are craving to inhale

I’m the things you can’t digest

I’ll bring a sixpack cigarettes

Hoping you’ll never forget’

„In 2016 zijn we gescheiden, ik was toen 26. Op het moment dat het gebeurt doe je de dingen een beetje op de automatische piloot. Pas later viel alles op zijn plek en kon ik erover schrijven.”

Daarom gaan veel liedjes op het nieuwe album nog over die relatiebreuk. Of beter gezegd over de vraag waarom je bepaalde beslissingen neemt. „Heb je wel een vrije wil of is alles het gevolg van de bedrading in je brein? Vandaar ook de titel This is not a democracy. Het is ook een opdracht aan mezelf. Vaak hoor ik meerdere Robins in mijn hoofd. Dan denk ik: neem nou de leiding!”

De scheiding zorgde ook voor een duw in de goede richting. Ze nam zangles, eerst klassiek, later pop en leerde zichzelf gitaar spelen. „Het gaf me de moed om heftige keuzes te maken. Alles is nu toch weggevallen, kon ik toen denken, ga gewoon echt doen wat je wil.”

Mini-album ‘This is not a democracy’ is nu uit. Robin Kester treedt 25/9 op in de Grote Kerk, Wageningen en 13/10 in Paradiso, Amsterdam. Inl: is nu uit. Robin Kester treedt 25/9 op in de Grote Kerk, Wageningen en 13/10 in Paradiso, Amsterdam. Inl: robinkester.com