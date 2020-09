Het Kremlin geeft geen krimp als het om Navalny gaat

Bomen wilde Aleksej Navalny zien toen hij na 32 dagen, waarvan 16 in coma, werd ontslagen uit het Berlijnse Charité-ziekenhuis. „En – hop! – zo strompel ik nu door een park in een broek die drie maten te groot is geworden”, schreef de sterk vermagerde Russische oppositieleider woensdag in een post op Instagram. Daarin deed hij uitgebreid verslag van zijn toestand en bedankte het ziekenhuispersoneel. Volgens zijn artsen is een volledig herstel mogelijk.

Sinds de aanslag met het dodelijke zenuwgas novitsjok, vorige maand in Siberië, doet Navalny op sociale media gedetailleerd verslag van zijn wonderbaarlijke wederopstanding. Van een „technisch levend wezen”, zoals hij zijn comateuze toestand van de eerste weken omschreef, wisten zijn behandelend artsen hem om te toveren in een „persoon die snel door Instagram kan scrollen en meteen weet wat hij moet liken”, zo schreef Navalny zelf al eerder deze week.

‘Lets spoor’

De opgewekte toon van de opkrabbelende oppositieleider vormt een sterk contrast met die van zijn grootste tegenstander, Vladimir Poetin. Dinsdag lekten via de Franse krant Le Monde details uit van een telefoongesprek eerder deze maand, tussen de Russische president en diens Franse collega Emmanuel Macron. Daarin zou Poetin hebben gezegd niet uit te sluiten dat Navalny zichzelf heeft vergiftigd, en dat deze al eerder ziektes zou hebben gesimuleerd.

Ook suggereerde Poetin een „Lets spoor”, omdat een van de makers van het novitsjok-zenuwgas in Letland zou resideren. Macron zou de suggesties van de hand hebben gewezen en hebben aangespoord een geloofwaardig onderzoek in te stellen naar het gebruik van chemische wapens op Russisch grondgebied. Als lid van de OPCW, de organisatie die toeziet op het verbod op chemische wapens, is Rusland daartoe verplicht.

Het Kremlin stelt dat Navalny’s team informatie achterhoudt

Dat Poetin gehoor zal geven aan die oproep, is onwaarschijnlijk. De president, het Kremlin en de Russische staatsmedia laten geen kans onbenut om alternatieve theorieën over de aanslag te verspreiden. Zo ook het feit dat Navalny’s medewerkers bewijsstukken uit diens hotelkamer meenamen, inclusief het waterflesje dat sporen van het zenuwgas bevatte. Onbedoeld verschaften zij Rusland daarmee een welkome communicatiestrategie: vorige week stelde het Kremlin dat Navalny’s team informatie achterhoudt en riep het de Duitse regering op „vragen te beantwoorden”.

Dat mag voldoende zijn om het gros van de Russische burgers te overtuigen, in het Westen leidt die tactiek alleen maar tot meer kritiek. „De heer Poetin weet wat er is gebeurd, of hij kan erachter komen, en als hij zich blijft verschuilen achter flagrant valse ontkenningen en belachelijke beschuldigingen, versterkt hij alleen het vermoeden dat dit een opzettelijke, door de staat gesanctioneerde aanslag was”, zo schreef de New York Times deze woensdag in een vernietigend commentaar.

Mortuarium

Navalny zelf reageerde met de hem kenmerkende luchtigheid op Poetins bizarre zelfmoord-suggestie: „Goede suggestie. Ik heb wat novitsjok staan koken in de keuken. Dat heb ik stiekem opgedronken in het vliegtuig, waardoor ik in coma raakte”, zo schreef hij dinsdagavond op Instagram. „Vooraf had ik met mijn vrouw, vrienden en collega’s afgesproken dat, wanneer het Russische Gezondheidsministerie zou aandringen mij naar Duitsland te brengen voor behandeling, ze dat in géén geval moesten toelaten. Overlijden in het ziekenhuis van Omsk, om daar in het mortuarium te belanden waar als doodsoorzaak ‘hij heeft genoeg geleefd’ wordt vastgesteld, zou het einddoel van mijn snode plan zijn geweest”.

Ondanks zijn opmerkelijk vlotte herstel wacht de politicus nog een lange weg. Een bal gooien, op één been staan, slapen, schrijven, het zijn allemaal activiteiten die hem naar eigen zeggen grote moeite kosten.

Op welke locatie hij het revalidatieproces zal doorlopen, maakte de oppositieleider die onder strikte politiebescherming staat, niet bekend. Het Kremlin liet woensdag weten blij te zijn met het herstel van „de patiënt” en dat hij „van harte welkom” is om terug te keren naar Rusland.

Correctie 23 september 2020: in een eerdere versie van dit artikel stond dat Navalny’s waterflesje novitsjok bevatte. Het bevatte echter sporen van novitsjok – of het zenuwgas er ook daadwerkelijk in heeft gezeten is niet bekend. Dit is hierboven aangepast.