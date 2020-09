Nieuwe Paradiso-directeur Geert van Itallie: ‘De betovering komt terug’

Hij was er nauw bij betrokken: de bouw van het tweede balkon in de Amsterdamse popzaal Paradiso in 2001. Geert van Itallie (57) wijst omhoog naar de balustrade in de Grote zaal. „Dat balkon kwam er naar voorbeeld van The Rolling Stones, die hier provisorisch een tweede balkon lieten bouwen voor hun show in 1995. Dat leek ze knusser voor hun concertregistratie.” Daar boven in de nok van Paradiso – „het kantoortje achter de klok” – zat Van Itallie zelf tussen 2001 en 2011 als adjunct-directeur. In de jaren daarna was hij directeur van het culturele complex de Melkweg, een paar honderd meter verderop. En sinds een paar weken is hij terug, als de nieuwe directeur van Paradiso.

Een even opzienbarende als vertrouwde overstap, knikt Van Itallie als we aan een tafel zitten in de Kleine Zaal. Zo, op gepaste afstand, wordt ook vergaderd met bijvoorbeeld de programmeurs. Sinds corona en de heersende afstandsregel is elke meter binnen Paradiso onder de loep genomen. Hoe konden hier nog concerten plaatsvinden? In de voormalige kerk, een rijksmonument (capaciteit 1.500 bezoekers), viel bepaald niet zomaar een muurtje neer te slaan ter verbreding van gangen. Paradiso kwam uit op zitconcerten voor 260 mensen. En ook de puzzel hoe personeel er veilig, in schema’s, kan werken is gelegd.

Paradisodirecteur

Geert van Itallie, in 1963 in Den Haag geboren, is de nieuwe directeur van poptempel Paradiso in Amsterdam . Van 2001 tot 2011 was hij er al adjunct-directeur. De afgelopen jaren leidde hij de nabije concurrent poppodium De Melkweg. Daarvoor was hij onder meer directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) en had hij een eigen muziekmanagementbureau. Van Itallie heeft een latrelatie. Zijn kinderen zijn inmiddels het huis uit.

Toen de concerten half maart met een harde stop tot stilstand kwamen, trokken Melkweg en Paradiso samen op in een lobby voor steun. Dat het met een paar maanden voorbij zou zijn, bleek algauw een illusie. Bij de Melkweg werkte Van Itallie tot de zomer „harder dan ooit” door. Crisismanagement, omschrijft hij. De crisis had zo zijn weerslag op het personeel van de podia. „Ik zag hoe de een hyperactief grip wilde houden op de situatie en de ander lethargisch werd met depressieve klachten. Graag gaf ik ze houvast maar ik wist het gewoon ook niet.”

Allesvreter

In zijn tien jaar bij Melkweg, een podium gecombineerd met een restaurant, filmzalen en een theaterzaal, reorganiseerde hij, verankerde hij culturele diversiteit en bouwde hij uit tot 540.000 bezoekers in 2019. Privé is de in Den Haag geboren Van Itallie een „muzikale allesvreter”, van Spotify tot de jazz, soul en wereldmuziek die hij koopt op vinyl. Bescheiden en terughoudend, omschrijven collega’s hem, maar Van Itallie kan, als actieve lobbyist ‘in het veld’, van directeurenoverleg of bij de branchevereniging van de poppodia, staan voor waar hij in gelooft.

Vanaf het moment dat de vorige Paradiso-directeur Mark Minkman in oktober plots zijn vertrek aankondigde – hij werkt nu bij adviesbureau AEF – kreeg Van Itallie bij de Melkweg bijna dagelijks de vraag: ‘je gaat toch niet solliciteren hè?’ Niet van plan, zei hij. „Maar toen ik werd benaderd stond mijn naam op een kort lijstje.” Het is een overstap die gevoelig ligt. De Melkweg voelde zich ‘bedonderd’, schreef Het Financieel Dagblad. „Overeenkomsten tussen de podia heb ik altijd gezien. Op een paar honderd meter afstand, dat voelt als Manchester United en City.” Bij de Melkweg was hij een toegewijd bestuurder geworden die mentaal afstand had genomen van Paradiso. „Al kwam ik er nog graag. Teruggaan ligt gevoelig. Voor mij was het een persoonlijke afweging op mijn 57ste. Wat wil ik nog echt doen?”

Na zijn aankondiging werden de banden binnen een dag verbroken. Begrijpelijk, zegt hij. „Ondanks onze samenwerkingen hebben we natuurlijk onze eigen aanpak. Doordat het zo snel ging werd het beeld van verraad wel versterkt. Een aantal mensen heb ik kunnen uitleggen wat mijn overweging was. Emotie overheerst op zo’n moment. Anderen snappen niet dat je zo’n beslissing neemt in crisistijd. Je verlaat als kapitein een schip niet in een storm. Dan zeg ik: een ander zinkend schip heeft mij ook nodig.”

Aarzelend: „De Melkweg is intussen beter bezet dan toen ik er nog zat overigens, met een goede interim-directeur en een operationeel manager. Dat vermindert mijn schuldgevoel een beetje.”

Bij Paradiso begint Van Itallie met een al aangekondigde reorganisatie. Na een vitaal concertjaar in 2019 met bijna 700.000 bezoekers verlengt Paradiso als gevolg van de coronacrisis tijdelijke contracten sinds half april al niet meer. Met nog 10 procent van de vaste contracten vervallen 60 van de in totaal 230 banen (75 fte) door het hele bedrijf. Een déjà-vu, voor Van Itallie. Sinds dit voorjaar verlengt de Melkweg ook geen tijdelijke contracten.

Nederlands aanbod

Tot december heeft Paradiso een volle agenda met Nederlands aanbod en komt het Amsterdam Dance Event in aangepaste vorm. Het poppodium is voor bijna 95 procent afhankelijk van publieksinkomsten, die door de crisis zo goed als wegvielen. „Als podium zijn we hard geraakt. Maar het unheimliche gevoel van in het begin is wat minder. Met de steun die we zullen krijgen van de gemeente [1 miljoen] en de overheid [1 miljoen] en het perspectief op nieuwe NOW-steun [de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, red.] zie ik wel weer licht.” Zijn aanpak noemt hij optimistisch, vanuit een oude vertrouwdheid. Daarom viel tijdens deze crisis de keuze vast op hem, vermoedt hij. Lacht: „Misschien was ik hier zonder corona wel nooit directeur geworden.”

Het podium nu laten draaien is een worsteling, maar we komen elke week wat verder, vervolgt hij. Richting normaal? Hij denkt volgend jaar zomer. „Een eerste zorg wordt dan hoe Paradiso met minder personeel weer voluit kan draaien. Veel bands gaan straks toeren om hun nieuwe albums te presenteren. Maar zal er een post-coronadip komen en hebben mensen wel geld?”

De gezamenlijke betovering komt weer terug, dat weet hij zeker. „Het is een basisbehoefte. Een concert kan een verlichte, spirituele gebeurtenis zijn.”

Voorganger Mark Minkman bouwde de naam Paradiso uit met nieuwe concertlocaties door heel Amsterdam. Het in het voorjaar gepresenteerde beleidsplan geeft echter flinke mindering aan. „Er heerst hier het gevoel dat het te veel is geworden. Dat prioriteiten uit het oog verloren zijn en de grens is bereikt.” Gaat Van Itallie dus concertlocaties als De Duif, Cinetol of Zonnehuis weer afstoten? „Helemaal stoppen zou ik zonde vinden maar het mag Paradiso geen geld en bijna geen tijd meer kosten.”

Zijn stip aan de horizon na corona zal niet draaien om groei maar verbreding. Multidisciplinaire activiteit zoals talentontwikkeling. „Dat gaat voorbij aan bandjes een kans geven, wat hier altijd gedaan is. Podia moeten in een tijd waarin de muziekindustrie digitaler is en bandjes hun geld anders moeten verdienen, hun verantwoordelijkheid nemen. Puur passief faciliteren is niet meer genoeg. De samenwerking met partnerstichtingen, zoals bijvoorbeeld Pera is voor mij cruciaal. De Turkse muziek en LGBTQ-clubprogrammering van deze gelieerde organisatie is onmisbaar voor Paradiso.”

Paradiso kan kritischer naar zichzelf kijken als het gaat om een inclusievere organisatie, vindt hij. Naar voorbeeld van, ja, de Melkweg? „Nu ja, toen we daar meer inzetten op hiphop en urban, met partners uit de doelgroep, zag je dat in no time terug in het personeel van kleur achter de bar.”

Hiphopdance, afrobeats met een nieuwe popster als de Nigeriaanse zanger Wizkid, nieuwe Afrikaanse dancestromingen als Gqom maar ook moderne jazz met invloeden uit soul en hiphop mogen wat hem betreft meer een plek krijgen. Sowieso hoopt de directeur op publieksverjonging. „Meisjes van rond de 15, 16 jaar zijn een van de grootst groeiende publieksgroepen. Ze komen af op hiphop, singer-songwriters, YouTube-artiesten en K-Pop. Veel teksten van jonge nieuwe artiesten zoals Billie Eilish gaan veel dieper dan teksten voor die generatie ooit gegaan zijn. Gender en identiteit zijn verankerd in hun muziek. Op dat soort artiesten wil ik intensief inzetten. Al kan de logistiek uitdagend zijn met die honderden, lang voor de deur bivakkerende meisjes.”

En dan hoort hij de kritiek al, verliest hij de Paradisoroots – gitaarrock, blues – niet uit het oog? „Er ligt een muzikaal erfgoed van zestig jaar popcultuur. Dat zullen we blijven eren.”

