Frank de Boer tot aan WK 2022 bondscoach Oranje

Frank de Boer is de opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft de KNVB woensdagavond bekendgemaakt. De 50-jarige De Boer tekent een contract van twee jaar bij de voetbalbond, tot en met het WK van 2022 in Qatar. Tussen 2008 en 2010 was hij bij Oranje assistent van bondscoach Bert van Marwijk.

De Boer zat zonder club sinds hij eind juli werd ontslagen bij het Amerikaanse Atlanta United vanwege tegenvallende resultaten. Hij won met die ploeg in 2019 wel de Amerikaanse beker. De Boer begon zijn trainerscarrière bij Ajax. Met de Amsterdamse club werd hij vier keer op rij kampioen van de Eredivisie. Mede door die titels tekende hij in 2016 een contract bij de Italiaanse grootmacht Internazionale. Drie maanden later werd dat contract vanwege tegenvallende resultaten ontbonden. Bij het Engelse Crystal Palace, waar de Boer in 2017 aan de slag ging als trainer, moest hij na 77 dagen weg.

De Boer volgt Ronald Koeman op die eind vorige maand naar FC Barcelona vertrok. Onder Koeman kwalificeerde Oranje zich voor het Europees kampioenschap, dat eigenlijk deze zomer zou worden gehouden. Vanwege de coronapandemie is het toernooi uitgesteld naar volgend jaar. In de twee interlands na het vertrek van Koeman stond Oranje onder leiding van Dwight Lodeweges, die daarvoor assistent was. Van Polen werd in de strijd om de Nations League met 1-0 gewonnen, een paar dagen later werd van Italië met dezelfde cijfers verloren.

Champions League

Als speler was De Boer veruit het langst actief bij Ajax, waarmee hij in 1995 de Champions League won. Daarna vertrok hij naar FC Barcelona, waarvoor hij vijf seizoenen uitkwam. Na avonturen bij het Turkse Galatasaray en Glasgow Rangers sloot de linksbenige verdediger zijn spelerscarrière af in Qatar. Hij speelde in totaal 112 interlands voor Oranje, waarin hij dertien keer scoorde.

De eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal staat gepland voor 7 oktober. Dan speelt Oranje in de Johan Cruijff Arena een vriendschappelijk duel tegen Mexico. Vier dagen later staat opnieuw een duel in de Nations League op het programma, in en tegen Bosnië en Herzegovina.