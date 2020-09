Famke Louise vertegenwoordigt de jeugd niet

Met een combinatie van verbazing en plaatsvervangende schaamte keek ik met mijn huisgenoten deze dinsdagavond naar Jinek . Aan tafel: een oud wereldvoetballer, de burgemeester van Rotterdam en de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Het onderwerp van de avond ligt al maanden op tafel en ook vanavond komt er weer uitleg. Waarom clubs eerder dicht moeten. Waarom de horeca extra maatregelen opgelegd krijgt. Waardoor de toename van besmettingen en ziekenhuisopnames ontstaat. Echter, er beloofde deze avond nog iemand aan te schuiven en dat was de reden dat wij van onze blockbuster waren overgeschakeld naar Jinek. Ook vlogger Famke Louise zou haar zegje mogen doen, namens de jeugd.

Lennart van der Deure (22) studeert journalistiek aan de Vrije Universiteit.

Een dag of twee eerder was zij namelijk samen met nog een aantal BN’ers de hashtag #ikdoenietmeermee begonnen. De boodschap was simpel. „Alleen samen krijgen we de overheid onder controle. Ik doe niet meer mee. Free the people”. De BN’ers die deze boodschap ondersteunen zijn artiesten als Thomas Berge, Bizzey en Jebroer. De rest van de jonge ‘BN’ers’ zijn mij als 22-jarige student compleet onbekend maar blijkbaar zijn ze influencers.

Naja

Famke Louise was als een van de initiatiefnemers voor de hashtag die avond te gast. Al gauw nadat Eva Jinek haar het woord had gegeven trok ze aan de noodrem. Ze haalde een A4’tje uit haar leren jas tevoorschijn en nam de eerste zin nog even goed door. Ze sloeg haar haren naar achter en opende met „Naja, kijk, ten eerste ik heb super veel respect voor corona, in eerste instantie.”

Jinek moest haar snel aan de hand nemen om voor de kijker thuis te vertalen wat ze nu eigenlijk probeerde te zeggen. Een afgrijselijk ongemakkelijk kwartier opende zich met inhoudsloos, onsamenhangend gebrabbel. Elke uitspraak zette mijn nekharen overeind. Zit Famke Louise namens ons bij Jinek?! Ik hield het helemaal niet meer toen ze zei dat „het virus veel groter is dan dat iedereen denkt, het is gewoon een maatschappelijk probleem, en ik vind dat daar zeg maar te weinig aandacht voor is”. Het leek alsof Famke Louise in 1941 op Radio Oranje met iedereen wilde delen dat het oorlog was en dit groter was dan dat iedereen dacht.

De meeste jongeren zijn doordrongen van de urgentie van de maatregelen

Opmerkelijk was bovendien dat ze later in het programma zei zich natuurlijk te houden aan de anderhalvemeterregel, ze had de hashtag alleen gebruikt om een podium te krijgen. Meerdere malen werd ze aangesproken op haar invloed op de jeugd, maar dat leek ze niet te begrijpen.

Nu verdient Famke Louise allereerst een compliment omdat ze het lef heeft om daar aan tafel te gaan zitten. De andere BN’ers die deze hashtag deelden lijken wel A maar geen B te durven zeggen. Bovendien is haar mening, ondanks al het gezever, duidelijk. De maatschappij gaat inderdaad zowel financieel als sociaal gebukt onder een crisis waar geen einde aan lijkt te komen, en die zelfs weer erger wordt. Deze frustratie is zeker voelbaar bij jongeren. Geen feestjes, niet uitgaan, niet eens naar de universiteit kunnen. En vervolgens overal ‘de schuld’ van krijgen.

Maar middels dit stuk wil ik iets delen met elke Nederlander: Famke Louise is niet de ambassadeur van de jeugd. Echter, ze sprak die avond niet namens zichzelf, nee, ze sprak geregeld over ‘wij’. „Wij de jongeren”, en later weer „wij de mensen die er gewoon klaar mee zijn”. Net zo werd ze door de andere gasten aangesproken met ‘jullie’.

Het siert de aanwezige zwaargewichten dat zij zo beleefd waren om haar meerdere malen uit te laten praten, maar naar mijn idee was alleen Jinek fel genoeg. Diederik Gommers haakte later wel goed aan door te benadrukken dat ze die hashtag wel moest terugtrekken.

Met z‘n allen

Als student in Amsterdam ken ik de frustratie, iedereen heeft er onder te lijden. Maar van de andere kant: vrijwel de meeste mensen maken er ook wat van. Jongeren weten elkaar nog prima op te zoeken (wat soms leidt tot een kat-en-muisspel met de politie). Maar verreweg de meeste jongeren zijn doordrongen van de urgentie van de maatregelen. Ze beseffen dat we het, zoals Diederik Gommers steeds benadrukte aan tafel bij Jinek, met z’n allen moeten doen omdat het anders geen zin heeft.

Mochten er lezers zijn die het onzin vinden wat ik schrijf, prima, maar bedenk dit. Als er daadwerkelijk een groep #nietmeermeedoet, gaat deze hele Covid-crisis veel langer duren. En dat ligt dan in ieder geval voor een deel aan jullie.