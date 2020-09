Dus jíj leest mij de les over moraliteit?

Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten laat berichten zien op haar telefoon. „Blijf geloven in girlpower!” schreef een collega van een partij uit de coalitie van Rutte III. Een fractievoorzitter appte: „En nu wegblijven van foute mannen hè.” Dat was in de zomer. Femke Merel van Kooten, ex-Partij voor de Dieren en ex-50Plus, had zich afgesplitst van ex-50Plus-leider Henk Krol met wie ze net daarvoor de Partij voor de Toekomst had opgericht.

Er waren meer vriendelijke reacties. Dat er ook Tweede Kamerleden zijn die vinden dat zij op het Binnenhof niets meer te zoeken heeft, weet ze. In de Algemene Politieke Beschouwingen, vorige week, werd D66-fractievoorzitter Rob Jetten heel kwaad toen ze tegen hem begon over het ‘moreel leiderschap’ dat D66-lijsttrekker Sigrid Kaag beloofde. Maar volgens Van Kooten niet waarmaakte: Kaag had haar partij laten stemmen voor een coalitiedeal over maar honderd vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria die naar Nederland mogen komen. Voor de zomer had Van Kooten zelf nog tégen het voorstel gestemd over de opvang van vijfhonderd vluchtelingenkinderen uit Griekenland. Ze zei later dat dat kwam omdat ze onder druk was gezet door ex-FVD’er Henk Otten die zich had aangesloten bij de Partij voor de Toekomst. „Dus”, zei Jetten, „kom mij hier niet de les lezen over moraliteit en een rechte rug.”

Van Kooten vindt zelf dat ze haar rechte rug liet zien toen ze brak met Henk Krol, omdat híj niet wilde breken met Otten. Ze vindt achteraf gezien wel dat het „hartstikke verkeerd” was om Krol te vertrouwen. Al voor de bemoeienis van Otten had ze een keer getwijfeld. Dat was toen ze aan Krols kast foto’s had zien hangen van 50Plus-Kamerlid Corrie van Brenk, die daar niet mooi op stond. Krol zei dat het grappig was. Van Kooten vond het heel raar.

Nu zit ze dus weer als eenling in de Tweede Kamer en je zou kunnen denken: als je al bij drie partijen bent weggegaan en dus al drie keer een verkeerde inschatting hebt gemaakt, ga je iets anders doen dan politiek.

Zo denkt Van Kooten niet. Ze denkt dat veel kiezers willen dat ze doorgaat met „opkomen voor mensen die kwetsbaar zijn” en vóór privacy. Ze is trots op de bonus van 1.000 euro netto die werknemers in de zorg krijgen omdat ze het zwaar hebben door de coronacrisis. Dat was háár voorstel. „Ik wil graag de mensen die mij nodig hebben, blijven vertegenwoordigen.” Dat noemt ze „mijn roeping”. Ze denkt na over een eigen partij.

Of misschien doet ze aan de volgende verkiezingen mee met een ‘blanco lijst’, zonder naam. Want: „Het is natuurlijk nooit goed om negatief in het nieuws te zijn.” Háár naam kennen nu steeds meer mensen.

