Op een mooie nazomerse middag ontmoet ik een jonge man in een rolstoel. Uitkijkend over de zee op de Meijendelse Slag genieten we van het mooie uitzicht. „Hoe kom je eigenlijk in die rolstoel?” vraag ik hem. „Ja motorongeluk op mijn 27ste. Na dagen in coma en revalidatie ben ik er toch nog goed uit gekomen.” „Ja maar hoe dan verder met een hoge dwarslaesie?” „Ik droom er zelfs van om weer motor te gaan rijden met zo’n motor met drie wielen.” „Ja maar...”, probeer ik nog. Heel monter onderbreekt hij mij en zegt: „Geluk zit niet in je benen.”

