De tijd dringt voor het bezuinigingsplan van KLM

Het eerste miljard is binnen, op 58 miljoen euro na. Op 26 augustus maakte de Nederlandse staat 277 miljoen over naar KLM, het eerste deel van een directe lening van 1 miljard euro. Tegelijk ontving KLM het eerste deel van een lening van elf banken, 665 miljoen van 2,4 miljard euro. Er kwam die dag dus 942 miljoen euro binnen.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) informeerde de Tweede Kamer woensdag over de voortgang van het steunpakket voor KLM. Hij maakte ook bekend wie namens de staat gaat controleren of de afspraken met KLM worden nageleefd. Jeroen Kremers is benoemd als ‘state agent’. Econoom Kremers werkte onder meer bij het IMF en het ministerie van Financiën en was toezichthouder bij binnen- en buitenlandse banken. Als state agent hoeft Kremers niet te handelen in het belang van KLM, zoals een commissaris. Voorop staat het staatsbelang: wordt het geld op de juiste wijze besteed, en worden de door de staat gestelde voorwaarden gerespecteerd?

De eerste voorwaarde die KLM moet nakomen, is het inleveren van een bezuinigingsplan, uiterlijk op 1 oktober. De tweede tranche van het steunpakket wordt pas uitbetaald als dat plan is goedgekeurd. In het ‘herstructureringsplan’ moet KLM aangeven hoe het bedrijf 15 procent van de „beïnvloedbare kosten” gaat terugbrengen. KLM moet volgens Hoekstra beter kunnen concurreren om te kunnen overleven. Eind juli kwam een voorschot naar buiten: KLM verliest 4.500 à 5.000 van de 33.000 banen. De directie gaat uit van 1.500 gedwongen ontslagen.

Moeizame onderhandelingen

De acht vakbonden van KLM denken daar anders over, bleek bij de moeizame onderhandelingen die zich nog steeds voortslepen. Naast gedwongen ontslag twisten KLM en bonden over het loonoffer voor inkomens vanaf modaal.

Lees ook over de strijd tussen bonden en KLM over het loonoffer

Dat KLM de komende week nog overeenstemming bereikt met alle vakbonden over de arbeidsvoorwaarden is zeer onwaarschijnlijk. De bonden voelen zich niet gebonden aan de deadline die Financiën aan KLM heeft gesteld. Hun grootste pijnpunt is dat de steunvoorwaarden zonder hun bemoeienis zijn afgesproken door KLM en Financiën. Ze betichten KLM van tijdrekken en vrezen dat ze volgende week voor het blok worden gezet. KLM geeft geen commentaar.

Ondertussen stelt de mondiale luchtvaartsector de prognoses naar beneden bij. Het herstel laat langer op zich wachten dan verwacht, volgens de sector door de wirwar aan reisbeperkingen die landen hanteren.

Het huidige steunpakket voor Air France-KLM, in totaal 10,4 miljard euro, volstaat voor minder dan één jaar, zei topman Ben Smith deze week in het Franse blad L’Opinion. Een aandelenemissie als volgende stap is onvermijdelijk. De vraag is alleen wanneer ze komt en hoe groot ze is. En hoeveel belastinggeld minister Hoekstra eraan wil besteden.