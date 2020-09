De progrockkoning die nooit buiten komt: Arjen ‘Ayreon’ Lucassen

Hij leeft met z’n hoofd in de wolken. Gaat niet naar concerten, volgt het nieuws nauwelijks, en je vindt hem ook niet in het café in het dorp naast zijn huis – ook al heet dat dorp Helwijk, toch vrij toepasselijk voor een man die zich sinds begin jaren tachtig in de heavy metal roert. Arjen Anthony Lucassen (60), de man achter de internationaal geroemde rockopera’s van Ayreon, noemt zichzelf kluizenaar. Hij houdt de wereld buiten en verplaatst zich liever in films, strips, series en, vooral, muziek. De muziek die hij maakt met Ayreon biedt zulk escapisme ook.

Asociaal is Lucassen zeker niet. In de omgebouwde school in het West-Brabantse Oudemolen waar hij woont met zijn vriendin Lori Linstruth en hondje Hoshi, is er bij binnenkomst meteen warmte onder de hoge plafonds – „die zijn speciaal voor mij zo hoog”, grapt de ruim twee meter lange muzikant, met zijn lange grijsblonde jarentachtigcoupe als manen rond zijn gezicht. Een hartelijke rondleiding, een uitleg over het oude gebouw, een geurende kop thee op de ronde tafel. Daar ligt in het midden een kleine afbeelding van de échte ronde tafel, waar koning Arthur in de Middeleeuwen met zijn ridders aan vergaderde – voor de kenners herkenbaar van de hoes van het debuutalbum van Ayreon, The Final Experiment.

Dat album, dat uitkwam in 1995, deed z’n naam eer aan. Teleurgesteld in de voorspelbaarheid van het bandleven was Lucassen in 1992 gestopt met de succesvolle heavy metalband Vengeance. Maar zijn soloalbum Pools of Sorrow, Waves of Joy (1993) flopte. Nog één kans in de muziek gaf hij zichzelf, met Ayreon: een ambitieuze, bombastische progrock-opera, over-the-top, geworteld in de folkrock van de jaren zestig en zeventig, aangescherpt met progressieve metal en op gewicht gebracht met een complex sciencefictionconcept en een lange, diverse lijst gastzangers en -muzikanten. Dat sloeg aan, en inmiddels is de geboren Hagenaar tien rockopera’s verder, waarvan de platen over de hele wereld een hondstrouw publiek vinden.

This Human Equation, van Ayreon’s Transitus:



Deze week komt het elfde Ayreon-album uit, Transitus, met gastzangers als Cammie Gilbert (van Oceans of Slumber), Tommy Karevik (Kamelot), Simone Simons (Epica) en Dee Snider van Twisted Sister als bulderende boze vader. Tom Baker, die in de jaren zeventig en tachtig Dr. Who speelde, is de verteller, en wereldklasse gitaarwerk is er van Joe Satriani en Marty Friedman.

„Ik zal je niet vervelen met het hele verhaal van het album”, zegt Lucassen met onmiskenbaar Haags accent, „maar het komt neer op een romantisch spookverhaal dat zich afspeelt in 1884. De hoofdpersoon, de rijke Daniel, verbrandt en komt in ‘Transitus’, waar de engel des doods bepaalt of hij naar boven gaat of beneden. Hij smeekt of hij terug mag omdat z’n geliefde, de arme dienstmeid Abbey, de schuld krijgt van z’n dood.”

Eigenlijk had hij Transitus als film bedacht. Een musical à la Jesus Christ Superstar moest het worden, maar die al lang gekoesterde droom spatte uiteen toen de coronapandemie uitbrak. „Ik vind De Lift nog steeds de gaafste film ooit gemaakt, dus ik had Dick Maas benaderd. Hij was superenthousiast, maar legde me uit dat een beetje film je zo 2 miljoen euro kost. En toen kwam corona, en toen dacht ik: nu gaat er echt niemand geld steken in een film.”

Een bladzijde uit de comic bij het album Transitus, getekend door Felix Vega. Bladzijdes uit de Transitus-comic, getekend door Felix Vega. Bladzijdes uit de Transitus-comic, getekend door Felix Vega.

Felix Vega / Ayreon

En dus werd het een album met, voor het eerst, een stripboek om toch iets visueels te kunnen bieden. En zijn cast had hij ook al aardig bij elkaar. Tommy Karevik, zanger van de Amerikaanse band Kamelot, en Simone Simons van de Nederlandse band Epica kregen de hoofdrollen van de verliefde rijkeluiszoon en dienstmeid – tot hij Cammie Gilberts band Oceans of Slumber hoorde. „Ik hoorde hun versie van ‘Nights in White Satin’” – hij steekt z’n handen in de lucht, ogen wijd open – „Hooooly shit! Wie is dit? Die moest ik hebben.” Om ook Simons een grote rol te geven, bedacht hij het sciencefiction-vagevuur dat Transitus is, met Simons als engel des doods. „Dat zat er oorspronkelijk helemaal niet in.”

Boze Bruce Dickinson

Zo ontstaat zo’n album een beetje, wil hij maar zeggen. Met bewondering vertelt hij over hoe werken met topzangers als Fish, Mikael Åkerfeldt en James LaBrie zijn werk verrijkte, of hoe hij toen nog piepjonge talenten als Jacqueline Govaert en Floor Jansen oppikte. Als je Lucassen vragen gaat stellen over de grootheden met wie hij gewerkt heeft en hoe hij ze strikte voor zijn albums, is de muzikant een koffer vol smakelijke rock-anekdotes. Sommige zijn pijnlijk, zoals toen hij Tony Martin van Black Sabbath wilde strikken, maar die alleen over geld wilde praten; hoe toetsenvirtuoos Keith Emerson het al niet meer in z’n vingers had door een spierziekte; en hoe Yes-zanger Jon Anderson zich er met een slappe zangpartij vanaf maakte en beledigd was toen Lucassen dat aankaartte. Of de ruzie die hij kreeg met Iron Maiden-zanger Bruce Dickinson, die na een bijdrage op een Ayreon-plaat wel een heel album met hem wilde maken, totdat Lucassen dat trots als een pauw maar veel te vroeg aan een fan verklapte. Snel kreeg hij Maiden-manager Rod Smallwood briesend aan de lijn. „Woest! Ik was een amateur, en ik had het helemaal verpest. Toen heb ik Bruce gebeld, en die zei ook dat ik het niet had moeten doen. En toen dacht ik, godverdomme man, laat jij je de les lezen door je manager? Heb ik hem één zin gemaild, een tekstregel van Iron Maiden: ‘I’m not a prisoner, I’m a free man.’ Dat was echt dom van mij, hij vond het he-le-maal niet leuk. Die deur is helaas dicht.”

‘Into the Black Hole’, het Ayreon-nummer met Bruce Dickinson:



Mazzel heeft hij ook. Op het nieuwe album staat een hem in de schoot geworpen solo van gitaarlegende Joe Satriani. „Van zijn manager hoorde ik dat hij ontzettend veel aanvragen krijgt, en het vrijwel nooit doet. Maar na drie dagen kreeg ik een mailtje met een link erbij naar een te gekke solo. Dus ik zeg laten we gaan onderhandelen over de prijs, maar Joe reageerde: ‘nee nee, ik vond het te gek om te doen, je krijgt het cadeau.” Hoofdschuddend: „Zo kan het dus ook.”

Het meeste nam hij op in zijn eigen studio op de eerste verdieping van het huis, waar je langs volle platenkasten en ingelijste albums, posters en foto’s in een met gitaren, keyboards en opnameapparatuur volgebouwde ruimte komt. Het uitzicht: landerijen zo ver het oog reikt. Perfect afgezonderd van de buitenwereld, en dus perfect voor Lucassen. Hij is al vijfentwintig jaar niet op vakantie geweest, gaat nooit uit, bezoekt geen concerten, niks. „We doen één keer per week boodschappen in Breda, en that’s it.”

„Ik ben gewoon geen sociaal mens”, zegt hij dan. „Dat lijkt nu misschien wel zo als wij een interview doen, dan ben ik flink aan het ouwehoeren. Dan heeft het een doel. Maar small talk, oh man, daar krijg ik meteen koppijn van.”

Reukvermogen

Maar helemaal alleen zijn kan Lucassen ook niet. Rond de opnames van album 0101101 liep zijn huwelijk op de klippen en raakte hij in een diepe depressie. „Geen vrouw, geen band, geen huis… ik wist echt niet wat ik moest doen.” En toen raakte hij ook zijn reukvermogen kwijt. „Ik werd na een nacht heftig stappen wakker in een hotel, en ik denk wat is dit nou? Het bleek gewoon een virus te zijn geweest dat op de verkeerde plek zat. Echt klote hoor. Dat voegde ook veel toe aan mijn depressie.” Zijn redding was een combinatie van antidepressiva én zijn Lori. „De liefde blijkt toch krachtiger dan wat dan ook.”

Een video van het concert dat Ayreon vorig jaar in Tilburg gaf, met Lucassen als hippie, zangeres Anneke van Giersbergen, drummer Ed Warby en Star Trek-acteur John de Lancie als verteller:



Waar Lucassen nog wel mee kampt is podiumangst, ook al merkte je dat niet vorig jaar in de Tilburgse 013 tijdens de jubileumuitvoering van Ayreons Into The Electric Castle voor 12.000 bezoekers uit 64 landen, waarin hij zelf een melige hippie speelt. „Ik werd een keer door Anneke van Giersbergen gevraagd of ik een akoestisch toertje wilde doen. Ik zeg, je weet toch dat ik dat niet doe. Maar zij zegt joh, twaalf shows, gewoon met z’n tweeën gezellig in een vliegtuig met een gitaarkoffer erbij. Ik denk… Anneke vraagt je, holy fuck, weetjewel? Dus ik zeg: ‘Oké ik doe het.’ Ik hoopte dat het na een optreden of vijf makkelijker werd. Maar ik bleef maar denken, ooh wat is het derde akkoord nou en wat komt hierna… En zij maar perfect zingen en spelen. Ik zat op gegeven moment gewoon te janken na een optreden.

„Weet je wat het is”, zegt Lucassen berustend, „ik vind mezelf gewoon niet zo goed. Ik ben geen goede zanger en ik ben geen performer. Ik kan het wel, maar ik blink er niet in uit. Ik werk liever samen met mensen die dat wel doen, daar ligt mijn kracht.”