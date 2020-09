Darter Raymond van Barneveld maakt comeback

Raymond van Barneveld keert terug als professioneel darter. De vijfvoudig wereldkampioen nam eind vorig jaar afscheid op het WK, maar komt nu terug op zijn besluit om te stoppen, meldt dartsbond PDC woensdag. Van Barneveld zal zich begin 2021 proberen te kwalificeren voor de proftour van de PDC, zodat hij uiteindelijk weer kan meedoen aan grote televisietoernooien.

Van Barneveld (53) legde woensdag tegenover RTL 7 Darts uit waarom hij terugkeert voor het dartbord. „Het is heel simpel. Ik mis het. Ik mis het verschrikkelijk.” De eerste maanden nadat hij was gestopt, had Van Barneveld naar eigen zeggen nog voldoende omhanden. „Maar toen kwam er opeens een gat van maanden”, zei hij.

Eind 2018 maakte Van Barneveld bekend dat hij nog één jaar zou spelen en daarna met pensioen zou gaan. Het ging in zijn privéleven niet goed en hij kon de motivatie niet meer opbrengen. Op het dartspodium had hij al jaren geen aansprekende resultaten meer behaald. „Het gaat vrijwel elke week mis”, zei Van Barneveld vorig jaar tegen de Volkskrant. „Als ik verlies is het alsof er een dierbare van me is overleden. Die pijn, dat verdriet, dat voel ik intens, ja, dat is dus wekelijks.”

‘Nachtmerrie voor iedereen’

Nu gaat het beter met hem, zei Van Barneveld woensdag tegen RTL 7 Darts. „Doordat ik de laatste twee, drie jaar niet mezelf ben geweest, neem je niet altijd de juiste beslissingen”, aldus de darter. „Het spookt in je hoofd en je bent een nachtmerrie voor iedereen. Maar nu is dat anders. Ik heb er zin in en het kriebelt.”

Van Barneveld werd in 1998 als eerste Nederlander ooit wereldkampioen darts. In 1999 prolongeerde hij de titel, om er in 2003 en 2005 nog twee aan toe te voegen. Na zijn overstap van dartsbond BDO naar de rivaliserende PDC, werd Van Barneveld in 2007 voor de laatste keer wereldkampioen. In een legendarische finale versloeg hij Phil Taylor, de meest succesvolle darter aller tijden. Van Barnevelds laatste grote wapenfeit was de eindzege in de Premier League in 2014. Op het WK afgelopen december werd hij roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde.