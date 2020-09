Brussel zet vol in op terugkeer in nieuw ‘migratiepact’

Door vol in te zetten op een effectiever terugkeerbeleid wil de Europese Commissie de impasse in het Europese migratiebeleid doorbreken. Snellere grensprocedures gecombineerd met verhoogde druk op herkomstlanden om afgewezen asielzoekers terug te nemen, moeten de situatie in de woorden van de Commissie „beheersbaar” en „voorspelbaar” maken. De omstreden verplichte verdeling van asielzoekers over lidstaten gaat van tafel, maar elk land in de EU moet wel op een andere manier gaan bijdragen.

Met haar langverwachte zogeheten ‘migratiepact’ doet de Commissie deze woensdag een poging een van de meest explosieve dossiers van Europa in beweging te brengen. De discussie over een gezamenlijke Europese aanpak zit al jaren vast. Verplichte verdeelquota van asielzoekers moesten de druk van aankomstlanden in Zuid-Europa wegnemen, maar leidden door fel verzet van lidstaten als Polen en Hongarije in de praktijk alleen tot een verdere escalatie van de discussie. Door het ontbreken van overeenstemming over een gezamenlijk beleid werden ook andere afspraken over samenwerking en verdeling van de lasten nauwelijks meer nageleefd. Overvolle vluchtelingenkampen en wekenlang rondzwervende reddingsschepen waren het gevolg.

Snelle doorstroming

In de plannen blijft de lidstaat waar een asielzoeker aankomt verantwoordelijk voor de procedure. Maar door betere Europese coördinatie, meer ondersteuning uit andere lidstaten en de inzet van digitale databases, moet een eerste weging binnen vijf dagen kunnen plaatsvinden. Vluchtelingen met grote kans op een status stromen daarna meteen door naar een asielprocedure, die ook elders in Europa kan plaatsvinden – bijvoorbeeld omdat een asielzoeker ergens familie heeft.

Komt iemand uit een land waar men gemiddeld minder dan 20 procent kans heeft op asiel, dan volgt een nadere beoordeling in het aankomstland die binnen twaalf weken moet zijn afgerond. Na een nieuwe afwijzing moet terugkeer vervolgens binnen twaalf weken worden geregeld. Ook daarvoor zet de Commissie in op een gezamenlijke Europese strategie. Herkomstlanden moeten met visa, handelsverdragen en ontwikkelingsgeld verleid worden mensen terug te nemen. Een speciale coördinator in Brussel wordt verantwoordelijk voor een gezamenlijke terugkeerbeleid. Daarnaast hoopt de Commissie ook dat het helpt bepaalde lidstaten verantwoordelijk te maken voor de terugkeer van specifieke nationaliteiten, omdat de diplomatieke betrekkingen soms beter zijn – bijvoorbeeld tussen Spanje en Marokko.

Gevoeligste punt blijft de verdeling van de last binnen de EU. De Commissie benadrukt nog altijd dat lidstaten in principe naar draagkracht asielzoekers moeten opvangen. Maar tegelijk kunnen zij er ook voor kiezen op een andere manier een bijdrage te leveren – bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid te nemen voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers, of door langdurig grenswachten of geld te sturen. In crisissituaties, als er grote aantallen mensen tegelijk arriveren, moet een zogeheten ‘solidariteitsmechanisme’ snel in werking worden gezet, waardoor de verdeling, of terugkeer, nog sneller kan plaatsvinden.

Het afgelopen jaar hebben de twee verantwoordelijke Eurocommissarissen Ylva Johansson en Margaritis Schinas de plannen uitvoerig voorbesproken in alle hoofdsteden. De komende tijd zullen lange en moeizame onderhandelingen tussen de lidstaten volgen. Vijf jaar nadat grote aantallen Syrische vluchtelingen naar Europa kwamen en het gebrek aan een gezamenlijke aanpak pijnlijk duidelijk werd, staat een grote groep Europese lidstaten nog altijd afwijzend tegen de opvang van vluchtelingen.

