Bolsonaro geeft inheemse bewoners schuld van bosbranden Amazone

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft inheemse stammen in het Amazone-gebied de schuld gegeven van de vele bosbranden die daar zijn ontstaan. Ook verweet hij de media van het zaaien van paniek rondom het coronavirus. Bolsonaro deed zijn uitspraken tijdens een virtuele sessie van de Algemene Vergadering van de VN dinsdagavond, meldt persbureau Reuters.

Volgens Bolsonaro komen de branden „ongeveer voor op dezelfde plekken waar kleine boeren en indianen al ontboste velden platbranden”. De Amazone kent dit jaar bovengemiddeld veel bosbranden. In het gebied worden bossen afgebrand voor veeteelt, mijnbouw of andere industrie. Bolsonaro ontkent dat de branden daarvoor zijn aangestoken. Het hoofd van de Braziliaanse koepelorganisatie van inheemse stammen stelt dat Bolsonaro de wereld voorliegt. „We moeten deze politieke ramp, die het milieu en onze toekomst vernietigt, veroordelen.”

Lees ook: ‘Bolsonaro breekt controle op ontbossing af’

Bolsonaro ging in zijn toespraak, die voorafgaand aan de vergadering was opgenomen, ook in op het coronavirus. Hij stelde dat de media het virus politiseren en paniek zaaien door mensen aan te raden thuis te blijven. Dat leidde tot „sociale chaos”, waartegen zijn regering „moedige” maatregelen nam om banen en inkomens te redden. In Brazilië zijn meer dan 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dagelijks komen daar zo’n 700 doden bij.