Blootsvoets in Zandvoort

Maandag 21 september 2020, een dag die geschapen leek voor een ongestoord bezoek aan Zandvoort. Vanaf de prille morgen een strakblauwe hemel, een milde zon en een matig briesje. Dus wat lette ons? Per slot van rekening hadden we deze zomer de zee nog niet gezien.

De Sprinter had voldoende ruimte voor iedereen. Hetzelfde gold voor Zandvoort, waar de buitenlandse toeristen op de vlucht leken geslagen. Nog nooit zoveel Nederlands horen spreken in Zandvoort. We streken omstreeks half een neer op het terras van een strandtent aan het begin van de boulevard. Dit om krachten te verzamelen voor een lange strandwandeling.

Ik koesterde me in de zon en zakte behaaglijk onderuit. Welkom Noordzee! Heerlijk om even bevrijd te zijn van de norse waan van de dag, de corona, de politiek, noem het maar op. Ik keek langs mijn vrouw naar de eeuwige einder en liet vervolgens mijn blik verzaligd over het schaars bevolkte strand dwalen. Op een meter of dertig van ons terras lag een man achterover op een ligstoel te zonnen; alle stoelen om hem heen waren nog onbezet. Een rilling ging door mij heen. Ik knipperde met mijn ogen en keek nog eens goed.

„Niet kijken”, zei ik tegen mijn vrouw.

Ze keek onmiddellijk om, maar in de verkeerde richting.

„Hiddema”, zei ik.

„Nee toch”, zei ze.

Hij droeg een wit overhemd en een lange gele pantalon die hij boven de enkels iets had opgetrokken, waardoor zijn blote voeten goed zichtbaar waren. Zijn voorhoofd glom in de zon en er fonkelde een sieraad aan een vinger. Zijn befaamde gepommadeerde kapsel, een grijze helm van haar, hield moeiteloos stand in de wind. Hij las De Telegraaf, maar leek af en toe weg te dommelen. Op de stoel naast hem had hij zijn donkere colbert en een bruine leren tas gelegd.

Hij lag er decent bij – dat was het probleem niet. Maar als je eenmaal je blik gevestigd hebt op de blote voeten van Theo Hiddema, komt er toch een zekere onrust over je – een verlangen naar een ander uitzicht ook. Bovendien dienen zich onvermijdelijk gedachten aan over allerlei onverkwikkelijk partijpolitiek gehannes.

Dus dronken we onze koffie snel op en begonnen we vervroegd aan onze wandeling. Ruim drie uur later, tegen het einde van de middag, keerden we terug naar het begin van de boulevard. Ik kocht bij een viskraam een bakje kibbeling. „Pas op voor de meeuwen”, zei de kraamhouder, „eet het hier maar op, dat is veiliger.”

Het was een van de zwakkere beslissingen van mijn leven, want de kibbeling smaakte naar niets. Ik stond nog met tegenzin te eten toen Hiddema vanaf het strand de boulevard kwam opgelopen. Onberispelijk: jasje en schoenen aan, niet één hoofdhaar verschoven. „Wie is dat ook weer?” vroeg een man in een groepje mensen. „Dat is die man die altijd naast Baudet loopt”, zei iemand.

Een halfuurtje later namen we de Sprinter terug naar Amsterdam. Daar liepen we naar de andere kant van het centraal station om bij Albert Heijn inkopen te doen. Voor de kassa stond een rijtje mensen, onder wie Hiddema die een kop koffie moest afrekenen.

„Nu ga ik gillen”, zei ik tegen mijn vrouw.

Ze nam me bij de arm, we deden onze boodschappen en liepen vervolgens richting het IJ. Daar stond Theo Hiddema net zijn koffiebekertje in een afvalbak te duwen.

