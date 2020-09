België benoemt twee formateurs, voorzichtige doorbraak in formatie

De Belgische koning Filip heeft woensdag twee formateurs aangewezen die een nieuwe regering moeten gaan vormen, anderhalf jaar na de laatste verkiezingen. Het gaat om Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD), melden Vlaamse media op basis van een verklaring van het koninklijk huis.

Het is voor het eerst sinds mei vorig jaar dat er formateurs zijn benoemd, die overigens ook de potentiële toekomstige premiers zijn. Dat er twee formateurs zijn aangesteld, betekent volgens de Vlaamse omroep VRT dat er nog geen keuze is gemaakt wie de nieuwe premier wordt. De aanstelling van de twee is een tussenstap in het formatieproces, maar betekent wel dat een volwaardige regering in zicht komt voor de Belgen.

De laatste volwaardige regering, de regering-Michel II, viel in december 2018. Sindsdien werden diverse preformateurs aanwezen, die de regeringsformatie moeten voorbereiden voor de formateur. Voorgangers van Magnette en De Croo slaagden er niet in een nieuwe regering bij elkaar te brengen.

Momenteel wordt het land bestuurd door een tijdelijke corona-regering, een minderheidsregering met volmachten, die als mandaat heeft het land door de coronacrisis te leiden. Dat mandaat loopt nog tot 1 oktober. Dat betekent dat Magnette en De Croo er voor die tijd in moeten slagen een regering te vormen.

„Wij zullen ons de volgende dagen intensief inzetten, samen met de zeven onderhandelende partijen, om ons land eindelijk die slagkrachtige en stabiele federale regering te geven”, schrijven Magnette en De Croo in een gezamenlijke verklaring, in handen van VRT.