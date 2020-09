Ikdoenietmeermee telt niet voor tv

Op de dag dat de tweede golf de stranden van de Lage Landen bereikte, openden de Nederlandse praatprogramma’s hun deuren voor de influencers die hadden laten weten dat het ‘onder controle krijgen’ van de overheid hun prioriteit was. Ze waren, zo bleek ’s middags, een vehikel van de complotgestuurde actiegroep Viruswaarheid. #Ikdoenietmeermee, hashtagden ze, maar zo’n ‘ik doe niet meer mee’ geldt natuurlijk niet voor tv.

Dat de talkshows de nonsens in het centrum van ‘het gesprek van de dag’ plaatsten, was geen verrassing. Immers, bij de lage besmettingscijfers in de zomer was het gesprek verschoven van de volksgezondheid naar de regels. Met essentiële beleidsdiscussies, gedupeerde ondernemers, maar uiteindelijk ook complotdenkers die met hun coronascepsis ineens de aandacht kregen die ze met de platte aarde nooit hadden weten te verwerven.

In de coronaluwe dagen was dat laatste hoogstens tijdverspilling, maar nu de ziekenhuizen weer volstromen was het beschamend om te zien dat de #ikdoenietmeermee-ijdeltuiten werden uitgenodigd om hun zaklampjes over de aanzwellende crisis te laten schijnen: Famke Louise bij Jinek en Tim Douwsma bij Op1. Die laatste probeerde zich snel onder de kritiek uit te draaien. Eerst wilde hij de gewraakte hashtag onder de talkshowtafel verstoppen; die was „ongelukkig”. Maar, zei hij tevreden, „we hebben er wel veel aandacht mee getrokken”.

Douwsma ontkende aangestuurd te worden door Viruswaarheid, al zaten alle influencers met Willem Engel in een appgroep. Hij had vooral vragen, zei hij en begon over „28 miljoen gemiste operaties” in Nederland. Toen de aanwezige viroloog Anne Wensing diverse vragen van een ook uitgenodigde ‘kritische huisarts’ begon te beantwoorden, bleek dat toch niet de bedoeling. Mensen die zeggen vragen te hebben, zitten meestal vol meningen.

Het optreden van Famke Louise bij Jinek was kolderiek. De zangeres flapte eruit dat „die eerste lockdown ook niet had geholpen”, ze hanneste veelvuldig met een spiekbriefje en haalde in de opwinding zelden het einde van een zin. „Het gaat om de maatschappij”, verklaarde ze, „de impact is veel groter dan iedereen denkt.” Waarna voorbeelden volgden van de economische, maatschappelijke en culturele ellende die al zes maanden onophoudelijk wordt besproken. #Ikdoenietmeermee was geen oproep om de coronaregels te negeren, zei ze. De kreet was nodig geweest om op tv te komen met ‘haar standpunt’.

Tegenover de arme Famke Louise zat de onwrikbare zachtmoedigheid van IC-arts Diederik Gommers, die zei heel graag met haar en andere jongeren in gesprek te willen. De ook aanwezige Ahmed Aboutaleb maakte de sandwich der redelijken compleet door te zeggen dat hij wel een zaaltje had. Eva Jinek voegde toe dat als Famke Louise op tv wilde komen, ze beter de hashtag #ikwilbijevajinekovercoronapraten kon gebruiken.

Geestig, net als het moment waarop Jinek met de Promenade-afsluiting ‘Waarvan akte’ duidelijk maakte dat dit gesprek door geen parodie meer overtroffen zou worden. Zonder gekheid: eerst hadden we een opruiende hashtag, kennelijk bedoeld om op tv te komen. Eenmaal op tv bleken de gebruikers helemaal niets te melden te hebben, behalve dat ze nu op tv waren – zoals viel te voorzien. Daar kan Op1 of Jinek omwille van de centen aan meedoen, maar met serieuze journalistiek heeft dat niets meer te maken. Als de lege aandachtszoekers weer aan de poort staan, laat de talkshows dan eens #ikdoenietmeermee zeggen.