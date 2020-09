Algemene Rekenkamer: toets vanaf nu vooraf bij loonsteun

Nu er twee rondes loonsubsidie via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn uitgekeerd, is het volgens de Algemene Rekenkamer logisch om in de derde ronde meer controles vooraf uit te voeren, om misbruik met de steunmaatregel te voorkomen. Dat schrijft de Rekenkamer woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Rekenkamer is er inmiddels „meer ervaring opgedaan”, en is het daarom best mogelijk al eerder te controleren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt vanaf 1 oktober met een derde ronde NOW.

Liever snel steun toekennen, dan te laat, besloot het kabinet halverwege maart. En dus werd ervoor gekozen om voorschotten meteen uit te keren, en definitieve bedragen pas achteraf vast te stellen. Maar zo’n afrekening achteraf is niet zonder risico op misbruik, terwijl de uitgekeerde bedragen fors zijn. Nederlandse bedrijven vroegen in de periode maart tot september al voor zo’n 15 miljard euro aan NOW- tegemoetkomingen aan. Volgens de Algemene Rekenkamer zijn er al „signalen” dat er „omvangrijke bedragen teruggevorderd zullen moeten worden bij een groot aantal bedrijven”.

De Rekenkamer begon in juli een onderzoek naar de risico’s op misbruik van de NOW-regeling. De eerste resultaten van dat onderzoek zijn deze woensdag gepresenteerd. Advies: er moet vooral aandacht komen voor de 60 procent bedrijven die minder dan 20.000 euro via de NOW-regeling aanvroegen, en daarom geen verklaring van een accountant of een financieel dienstverlener bij uitkeringsinstantie UWV hoefden in te leveren.

Afhankelijk van bedrijven zelf

Om in aanmerking te komen voor NOW-steun moeten bedrijven hun omzetdaling opgeven bij het UWV, dat de overheidssteun toekent. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies. Loonkosten kan het UWV controleren aan de hand van eigen administratie, loonheffing en rekeningnummers kunnen worden opgevraagd bij de Belastingdienst.

Maar voor het percentage waarmee de omzet is gedaald, is het UWV afhankelijk van de gegevens van bedrijven. Bedrijven die méér dan 100.000 euro aanvragen, moeten een accountantsverklaring inleveren. Bedrijven die tussen de 20.000 en 100.000 euro aanvragen, moeten een ‘derdenverklaring’ laten opstellen, bijvoorbeeld door een boekhouder.

Kleinere bedrijven, benadrukt de Rekenkamer, zouden hun facturen bijvoorbeeld buiten de steunperiode kunnen versturen, om zo de omzet kunstmatig laag te houden. Het UWV kan dat nu niet controleren en doet dat achteraf alleen steekproefsgewijs.

De Algemene Rekenkamer adviseert daarom nieuwe NOW-aanvragen vóóraf te controleren. Is het aannemelijk dat een werkgever in een bepaalde branche zo veel omzetverlies lijdt? Maar, benadrukt het orgaan ook, dat kan alleen als er mensen zijn die deze controles kunnen uitvoeren.

„De NOW-regeling was bedoeld als tijdelijke regeling om bedrijven die in problemen waren gekomen door de coronacrisis overeind te houden”, schrijft de Rekenkamer. Nu de steunmaatregel nog een jaar doorloopt, stapelt het werk zich op bij het UWV. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de dienstverlening aan werklozen, maar ook voor het handhaven van de NOW-regeling. Helemaal nu het aantal werkloosheidsuitkeringen oploopt. „Dit verdient de aandacht van de minister van SZW”, aldus de Rekenkamer.