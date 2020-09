Agentschap: controleregime op coronavaccins extra streng

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gaat een speciaal controleregime invoeren om de veiligheid van toekomstige coronavaccins te waarborgen, nadat vergunningen eenmaal zijn verleend en vaccinatieprogramma’s opgestart. Dat heeft het hoofd van de werkgroep klinische testen van EMA, Fergus Sweeney, dinsdag gezegd tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. EMA voert dit extra strenge regime in vanwege de onzekerheden rond de vaccins, die onder grote tijdsdruk worden ontwikkeld.

De toezichthouder controleert zowel tijdens de testfase als nadat mensen zijn gevaccineerd of de geneesmiddelen veilig zijn. Voor die tweede fase wordt een extra zwaar regime opgetuigd, zei Sweeney, waarbij nog intensiever dan gebruikelijk bij nieuwe medicijnen wordt gelet op bijwerkingen. Dergelijke zware regimes worden in principe altijd opgetuigd voor nieuwe vaccins, maar voor de toekomstige coronavaccins zijn ze van extra groot belang omdat die in zeer korte tijd (één tot twee jaar in plaats van de gebruikelijke tien) worden ontwikkeld en miljoenen mensen tegelijk worden gevaccineerd. „Het is extreem belangrijk dat we op grote schaal gaan controleren”, aldus Sweeney.

Sweeney sprak tijdens een digitale hoorzitting waar Europarlementariërs betrokkenen bij de ontwikkeling, het testen, de goedkeuring en de toekomstige distributie van vaccins aan de tand wilden voelen. Afgevaardigden van de grote farmaceutische bedrijven om kritische vragen aan te stellen waren er echter nauwelijks, alleen de Franse farmaceut Sanofi en de lobbyclub voor Europese farmabedrijven EFPIA waren ingegaan op de uitnodiging. Europarlementariërs toonden zich onder andere kritisch over het „totale gebrek aan transparantie” over de contracten die nu door de Europese Commissie met farmaceutische bedrijven worden gesloten over toekomstige leveranties (die overeenkomsten zijn geheim). Zij toonden zich daarnaast bezorgd over de veiligheid van toekomstige vaccins.

Politieke druk

Zowel de toezichthouder als de vertegenwoordigers van de farmaceutische bedrijven benadrukten dat aan alle veiligheidseisen zal worden voldaan, en dat er geen „bochten” worden „afgesneden” tijdens de testfases en het goedkeuringstraject. Volgens EMA betekent extra strenge controle na de vergunningverlening ook niet dat vaccins onveilig zijn, maar juist dat het bureau de kwestie serieus neemt.

Binnen de EMA zijn er zorgen over de snelheid waarmee de vaccins worden ontwikkeld en over de (politieke) druk waaronder het bureau staat. Europees commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) heeft eerder deze maand de verwachting uitgesproken dat er voor het eind van dit jaar een werkend vaccin is – terwijl er op dit moment nog geen enkele data uit de laatste testfases door farmaceuten ter beoordeling zijn voorgelegd aan EMA. Zowel de Russen als de Chinezen hebben vaccins goedgekeurd voor gebruik. Volgens een insider zijn binnen enkele weken vermoedelijk alle contracten met farmaceuten gesloten. Die fabrikanten zijn al vooruit aan het produceren, dus de doses liggen straks klaar. Daarna ligt de bal bij het geneesmiddelenbureau: alleen zijn goedkeuring is dan nog nodig om het normale leven in Europa weer (deels) op gang te brengen.

Voor het optuigen van het verzwaarde controleregime vraagt EMA de Europese Commissie om „additionele ondersteuning”, zei Sweeney. Gelet op de omvang van de vaccinatieprogramma’s, is controle nog intensiever dan anders. EU-lidstaten voeren die de facto uit, maar EMA coördineert en houdt toezicht. De werknemers van het bureau – bijna 900 mensen – worden nu al „zwaar belast”, zei Sweeney. De Commissie – en de EU-landen – zullen daarom voor „extra middelen” moeten zorgen om de taken goed uit te voeren.