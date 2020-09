Agent in staat van beschuldiging gesteld om dood Breonna Taylor

Een grand jury in de Amerikaanse staat Kentucky heeft woensdag een politieagent in staat van beschuldiging gesteld in de zaak rond de dood van Breonna Taylor. Dat meldt persbureau Reuters. Taylor, een zwarte vrouw, werd zes maanden geleden bij een politie-inval in haar woning in de stad Louisville doodgeschoten. De witte politieagent die nu is aangeklaagd, Brett Hankison, was vanwege de zaak eerder al ontslagen.

In de nacht van 13 maart vielen agenten zonder aankondiging de woning van Taylor binnen, in het kader van een huiszoeking naar verdovende middelen. Taylors vriend opende daarop het vuur, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Hankison schoot vervolgens terug. Volgens de lokale politiechef schoot de agent ongeveer tien keer in het wilde weg rond in het appartement, waarbij Taylor zes keer werd geraakt. In de woning van de 26-jarige ex-ambulanceverpleegkundige werden geen drugs aangetroffen.

De grand jury wil Hankison nu vervolgen voor wanton endangerment, oftewel het op roekeloze wijze in gevaar brengen van mensenlevens. Twee andere agenten die bij de inval betrokken waren, zijn niet in staat van beschuldiging gesteld.

De dood van Taylor maakte woedende reacties los in de Verenigde Staten. Sympathisanten van de Black Lives Matter-beweging riepen op tot vervolging van Hankison. Zij koppelden de zaak aan die van George Floyd, die in mei omkwam nadat een witte agent minutenlang zijn knie op de nek van Floyd had geduwd. De activisten zien in de zaak-Taylor een voorbeeld van systematisch racistisch geweld tegen zwarte inwoners van de VS.