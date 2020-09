De scholen zijn weer begonnen. Corona of niet – het gaat over diersoorten die met uitsterven worden bedreigd. Sarah (8, Engelstalige moeder) komt thuis en zegt peinzend: „I’m in danger. There’s only one of me.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl