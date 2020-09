Witte medestanders Black Lives Matter lopen in VS op eieren

‘Verdorie”, zegt Ellen Urbani, „wat klinkt dat verwend, hè?” De schrijver zit in de tuin van haar villa op een heuvel in West Linn, pal ten zuiden van Portland, Oregon, een van de mooiste plekken in het land. Haar beide enkels zijn verpakt in een brace. De ene brak ze bij een valpartij, de andere is kapotgeschoten door de politie. Ze was „verbijsterd”, zegt ze, dat de politie haar kwaad deed. Haar: een witte vrouw die alleen maar kwam demonstreren voor haar zwarte medeburgers. „Verwend, hè?”

Verwend is hier de vertaling van privileged, een sleutelbegrip in de massale protesten van 2020. Vanaf eind mei, nadat een witte politieman een zwarte arrestant keelde in Minneapolis, zijn in het hele land mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de ongelijke behandeling van zwarte en witte Amerikanen. Het is een aanklacht tegen de bevoorrechte positie van witte Amerikanen en de benarde positie van Afrikaans-Amerikaanse burgers daar tegenover.

Het was niet de eerste golf van demonstraties tegen politiegeweld en structurele ongelijkheid. Maar de protesten van dit voorjaar zagen voor het eerst een heel grote aanwezigheid van witte demonstranten. Dat zorgde voor optimisme, maar ook voor ongemak. Kwamen de witte Amerikanen even hun schuldgevoel delgen bij de demonstraties, om daarna weer veilig terug te keren naar hun geprivilegieerde bestaan?

Dit is waarom niet-zwarte demonstranten regels hebben gekregen die van Washington DC, tot Portland worden doorgegeven. Als witte demonstrant moet je: niet op de voorgrond treden, niet het woord nemen, geen spreekkoren beginnen, niet met de pers praten als er ook zwarte demonstranten aanwezig zijn.

Twee fotografen, een in Portland, van Pools-Amerikaanse komaf, en een in Chicago, van Koreaans-Amerikaanse komaf, zeiden precies hetzelfde op de vraag of ze veel foto’s hadden gemaakt van de demonstraties. „Nee, dat heb ik niet. Het is niet aan mij om dit verhaal vast te leggen.”

Autocratisch, onwettig en bruut

Ongelijkheid vindt Urbani de ergste onrechtvaardigheid. Ze schiet direct vol als ze het uitspreekt. „Ik vind het zo erg dat in deze tijd zoveel minder Amerikanen dan vroeger mijn waarden delen.”

Haar dorpsgenoten – „lieve, geweldige mensen” – met wie ze jarenlang een buurtwacht bestierde, organiseerden een inzamelingsactie voor de plaatselijke politie. „Ze wilden de politie bedanken dat de buurt veilig was gebleven. Veilig! Wat ze bedoelden is: bedankt dat jullie bepaalde mensen buiten West Linn houden.”

Een van de buurtwachten had een alarmbericht uitgestuurd toen ze een zwarte man in het dorp had zien rijden. „Die hoort hier niet, wat doet die hier?”, had ze gestuurd.

Begin juni was Urbani een paar keer gaan demonstreren. Dat waren bijeenkomsten van duizenden mensen, opgeroepen door de organisatie Rose City Justice – geleid door Afrikaans-Amerikaanse activisten uit Portland. Urbani brak haar enkel bij een val. Ze ging pas eind juli weer de straat op, toen de regering-Trump federale agenten naar Portland stuurde om een gerechtsgebouw te beschermen waar het residu van de demonstranten zich ’s nachts opdrong met vuurwerk en brandbare vloeistoffen.

Wij stonden op alle voorpagina’s. Zo gênant Ellen Urbani witte sympathisant BLM

Wat ze die agenten zag doen, deed haar denken aan de jaren dat ze als vrijwilliger had gewerkt in Guatemala: autocratisch, onwettig, bruut. Een groep vrouwen vroeg zich af: wat als wij ons witte privilege eens gebruikten ten behoeve van onze zwarte buren? Zo kwam de Wall of Moms tot stand: witte vrouwen die als levende muur tussen zwarte demonstranten en de federale politie zouden gaan staan. Er was ook eventjes een Wall of Dads, witte mannen die bladblazers meenamen, om traangaswolken uiteen te drijven. En er was de Wall of Vets, oorlogsveteranen die specifiek het recht op demonstratie kwamen beschermen.

Op maandag 20 juli stond Urbani bij het gerechtsgebouw, met haar rechtervoet in het loopgips, arm in arm met andere witte vrouwen. Ze droeg een gele jurk en ze had een zonnebloem mee. Wat gebeurt er? Alle aandacht van de pers gaat naar de Wall of Moms. „Wij stonden op alle voorpagina’s. Zo gênant.”

‘Witte redders’

De gearmde moeders waren de spreekwoordelijke ‘witte redders’. „En laat dat precies het probleem zijn”, zegt Urbani. „Zwarte vrouwen die wekenlang demonstraties hadden georganiseerd, waren ons best dankbaar, maar ook razend. Terecht. De demonstraties gíngen niet over behulpzame witte vrouwen.”

Twee dagen later plaatste de Wall of Moms een bericht op Instagram: „Wij kondigen graag aan dat alle witte groeporganisatoren hun positie hebben afgestaan.” Vanaf dat moment was het leiderschap „geheel samengesteld uit zwarte en inheemse vrouwen”. Later werd de naam veranderd in Moms United for Black Lives Matter. „Witte sympathisanten lopen op eieren”, zegt Urbani.

„Portland is gewoonweg te wit”, zegt Hyung Nam, een van de organisatoren van demonstraties, maar dan op de achtergrond. „Er zijn meer zwarte leiders nodig – al durven mensen ook dat haast niet te zeggen.” Hij ziet het witte ongemak als symptoom van activisme in tijden van sociale media. „Het meeste activisme van nu is zwaaien met een vaandel van hoezeer je deugt.” En wie kan volhouden dat-ie deugt als de mensen voor wij hij opkomt, zeggen dat ze zijn steun niet hoeven?

Zo zijn de protesten gefragmenteerd. Urbani moest niets hebben van „witte werkloze schoolverlaters” die avond aan avond de politie kwamen uitdagen en hun best deden het gerechtsgebouw en de Elandfontein in brand te steken. „Een van de organisatoren van Black Lives Matter vroeg zich hardop af: helpen jullie ons overleven door vuurwerk af te steken?”

Het heeft de slagkracht geen goed gedaan. In juni peilde Pew Research Center onder 67 procent van alle Amerikanen (enige) steun voor Black Lives Matter. In september was dat teruggelopen naar 55 procent. Onder zwarte Amerikanen is de steun juist iets opgelopen, van 86 naar 87.

De laatste avond dat ze demonstreerde, vrijdag 24 juli, vuurden de federale agenten peperballen en zogenoemde flash bangs, luidruchtige lichtkogels, af op Urbani en de Wall of Moms. Ze mikten met rubberkogels op haar goeie voet, zegt ze, en zo brak ze haar andere enkel. De vrouw naast haar kreeg een flash bang in haar gezicht. Overal was traangas.

Het kan de overheid duur komen te staan. De Moms hebben een letselschadezaak aanspannen tegen de federale agenten. Die zouden geweld tegen demonstranten hebben ingezet zonder te waarschuwen dat zij in overtreding waren. Witte vrouwen die een schadeclaim indienen tegen de overheid omdat zij protesteerden voor de belangen van zwarte Amerikanen? „Ik weet het”, zegt Urbani, één van de vier personen die met naam en toenaam in de klacht staan. „Maar het zijn twee witte vrouwen, een zwarte vrouw en een gemengde man.”

Het ministerie van Justitie heeft New York, Portland en Seattle maandag aangemerkt als „gebieden waar anarchie, geweld en vernietiging zijn toegestaan”. De kwalificatie vloeit voort uit een decreet dat president Donald Trump eerder uitvaardigde, waarin hij dreigde federale steun stop te zetten als steden te weinig doen om geweld te stoppen. Trump wees destijds alleen naar Democratisch bestuurde steden, waar deze zomer protest tegen racistisch politiegeweld plaatshad. Of de steden nu steun verliezen, is onduidelijk. Volgens minister Barr (Justitie) kan de regering niet toestaan „dat federale belastingdollars worden verspild, terwijl de veiligheid van de burgers op het spel staat”.

