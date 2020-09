Vrouw gearresteerd aan grens VS-Canada om gifbrief Witte Huis

Een vrouw die ervan wordt verdacht een envelop met het dodelijke gif ricine naar het Witte Huis te hebben gestuurd, is gearresteerd aan de grens tussen de Verenigde Staten en Canada. De vrouw zou ook gifbrieven hebben verzonden vanuit Canada naar adressen in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben Amerikaanse en Canadese autoriteiten maandag verklaard, melden internationale persbureaus.

De gifbrief aan president Donald Trump werd eerder deze week onderschept voordat hij het Witte Huis bereikte, werd zaterdag bekend. De vrouw is zondag gearresteerd door officiers van de Amerikaanse douane bij een grenspost bij Buffalo, tussen de staat New York en de Canadese provincie Ontario. Naar verwachting wordt ze dinsdag voorgeleid in Buffalo en worden haar federale aanklachten ten laste gelegd.

De identiteit van de vrouw is niet bekendgemaakt. Volgens bronnen van persbureau Reuters heeft ze de Canadese en Franse nationaliteit. Maandag doorzocht de Canadese politie een appartement in een buitenwijk van Montreal in verband met de zaak. De gifbrief aan het Witte Huis is volgens de autoriteiten verstuurd vanuit Canada. Volgens een foto van de brief die is gepubliceerd door CNN bevat de brief een poststempel met de code H4T, een postcode in Montreal.

Naast de brief aan het Witte Huis zou de vrouw vijf brieven hebben verstuurd aan agentschappen van rechtshandhaving in de Rio Grande Valley in het zuiden van Texas. Ook deze brieven zouden ricine hebben bevat, een zeer giftige stof die kan worden gebruikt als chemisch wapen en waarvoor geen antidotum bekend is. Ricine komt natuurlijk voor in castorbonen, maar het vergt speciale handelingen om er een biologisch wapen van te maken.

Politie in Mission, Texas

Het politiebureau in Mission, Texas, ontving vorige week een verdachte brief, heeft een woordvoerder laten weten. Die is overhandigd aan de FBI. De plaatselijke sheriff Eddie Guerra heeft verklaard dat brieven met ricine naar hem en drie van zijn medewerkers zijn gestuurd, en dat niemand daarbij gewond is geraakt. Volgens de woordvoerder is de vrouw die in Buffalo vastzit begin vorig jaar gearresteerd in Mission.

Verzending van ricine per post aan hoge functionarissen is in de VS een aantal malen eerder voorgekomen. In 2018 werd een marineveteraan gearresteerd die bekende brieven te hebben verstuurd aan Trump en leden van zijn regering met de stof waaraan ricine wordt ontleend. Die brieven werden onderschept. In 2014 werd een man uit Mississippi veroordeeld tot 25 jaar celstraf nadat hij brieven die ricine bevatten had verstuurd aan toenmalig president Barack Obama en andere functionarissen.