Vertrouwen consument stijgt, maar hoe lang?

Er is veel bezorgdheid in Europa over een nieuwe opleving van het coronavirus, toch krabbelt het consumentenvertrouwen ook deze maand iets op.

In de eurozone steeg het consumentenvertrouwen van -14,7 in augustus naar -13,9 in september, meldde de Europese Commissie dinsdag. Dat is nog steeds laag, het langjarig gemiddelde is -11,1, maar het is wél een stuk beter dan analisten hadden verwacht.

Het consumentenvertrouwen is traditioneel een belangrijke economische indicator. Als consumenten vertrouwen hebben in de economie, is ook hun bereidheid om geld uit te geven groter, waarna ze met hun consumpties de economie verder kunnen aanjagen.

Duitse detailhandel scoort boven verwachting en krimp economie valt mee

En er was dinsdag meer goed nieuws. De Duitse economie zal dit jaar ‘slechts’ met 5,2 procent krimpen, voorspelde het Duitse Ifo-instituut voor economisch onderzoek. In een eerdere raming ging het instituut nog van uit van een krimp van 6,7 procent.

Herstel blijft onzeker

Een van de branches die in Duitsland boven verwachting presteert is de detailhandel. Brancheorganisatie HDE meldde dinsdag dat het dit jaar een omzetgroei van 1,5 procent verwacht. Dat is een stuk positiever dan de vorige raming, waarin een krimp van 4 procent werd voorzien. De sector werd geholpen door een tijdelijke btw-verlaging en zag vooral de online verkoop toenemen.

Maar deskundigen zetten direct kanttekeningen bij al die positieve berichten. Want of het herstel van het consumentenvertrouwen blijft doorzetten, is hoogst onzeker. Naarmate het virus weer oprukt, neemt ook de kans op lockdowns toe, al dan niet regionaal.

De Britse denktank Capital Economics is daarom somber over de komende maanden. „Er worden verdere beperkingen ingevoerd, waardoor het ernaar uitziet dat het consumentenvertrouwen, en misschien ook de consumpties, in het vierde kwartaal weer teruglopen”, schrijft econoom Melanie Debono op de website van de denktank.

In Nederland groeide het consumentenvertrouwen deze maand slechts beperkt, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag, van -29 naar -28. Sinds juni is het Nederlandse consumentenvertrouwen vrij stabiel gebleven, maar wel op een veel lager niveau dan het gemiddelde cijfer van -6 over de afgelopen twintig jaar.

Ook over de daadwerkelijke bestedingen bracht het CBS nieuwe cijfers naar buiten. In juli hebben consumenten ruim 6 procent minder besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Die daling is net iets lager dan in juni, toen consumenten 7 procent minder uitgaven dan een jaar eerder.

Nederlanders gaven vooral veel minder geld uit (-15 procent) aan diensten, zoals restaurants, theaters, pretparken en het openbaar vervoer. Een uitzondering vormden telefoon- en internetabonnementen, waar juist meer geld aan besteed werd.

Aan ‘duurzame goederen’ werd in juli wel bijna 10 procent meer uitgegeven dan een jaar eerder. Woonartikelen bijvoorbeeld en elektrische apparatuur. Ook hebben Nederlanders iets meer geld (+1,8 procent) besteed aan voedsel.