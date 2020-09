Maandagavond kwam een groep minder BN’ers in actie tegen de coronamaatregelen met de hashtag #ikdoenietmeermee. Influencer Famke Louise, zanger Thomas Berge, zanger Tim Douwsma, Mental Theo en hiphopartiest Bizzey waren de bekendste. De een zat er wat dieper in dan de ander, zanger Thomas Berge kroop de volgende ochtend bij Radio 538 alweer terug richting het veilige midden.

‘Ja ho-ho, zo was het nou toch ook weer niet bedoeld’, ze wilden alleen maar een signaal afgeven, zijn opa en oma zitten ook in de risicogroep, zijn ouders werken in de zorg, dus hij ging zich bij nader inzien toch ook heus wel aan de regels houden.

Alleen zijn de regels zo streng, zeker voor artiesten.

Een beetje wat zanger René Froger aan het begin van corona ook al uitkraamde: iedereen is zwaar getroffen, maar de artiesten toch een beetje meer dan de rest.

En zo schippert de onderkant van bekend Nederland tussen imago en eigenbelang mee op de golven van de pandemie.

In NRC stond dat de #ikdoenietmeermee-actie is bedacht in een WhatsApp-groep van BN’ers die wordt gecoördineerd door Willem Engel, leider van Viruswaarheid.

Wat al Engels volgers maar niet lijken te beseffen, is dat ze ons met hun oproepen langzaam maar zeker een tweede lockdown in duwen. Vergelijk het met voetbal. Hoe harder ze bij Feyenoord op de tribunes schreeuwen, hoe eerder die club weer zonder publiek speelt. Als mensen weigeren om zich vrijwillig aan de regels te houden, zullen ze steeds meer gedwongen moeten worden om de kwetsbaren te beschermen. Ons voorland is een nieuwe lockdown, meer handhaving en hogere boetes. Nog minder horeca, minder evenementen en frontberichten weer op televisie, met de groeten van Willem Engel.

En Thomas Berge, Mental Theo, Bizzey en Famke Louise, BN’ers die je voor het juiste bedrag ook het omgekeerde – ‘blijf binnen’ en ‘houd je aan de regels’ – kunt laten zeggen.

Het echte probleem zijn hun volgers, de aanzwellende groep bij wie het eigenbelang het allang heeft gewonnen, de openlijk asocialen die geen rekening meer wensen te houden met anderen.

Je kunt domme mensen helaas nog niet verbieden om domme dingen tegen andere domme mensen te zeggen, want dan blijf je verbieden, maar je krijgt er wel zin in.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven