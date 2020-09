Vastgoedmagnaat krijgt achttien jaar cel na kritiek op de partij

Wie de Chinese president Xi Jinping openlijk met een clown vergelijkt, loopt de kans daar een prijs voor te betalen. Het overkwam vastgoedmagnaat Ren Zhiqiang; dinsdag werd bekend dat hij tot achttien jaar cel is veroordeeld. Niet voor opruiing of belediging, maar voor corruptie.

Ren (69), de voormalige directeur van staatsvastgoedbedrijf Huayuan Property in Beijing met voorheen goede connecties binnen de Communistische Partij van China, was in juli al uit de partij gegooid omdat hij zijn idealen zou zijn kwijtgeraakt. Zijn veroordeling is een extra signaal naar de zakelijke elite dat ook zij moeten oppassen met kritiek op de partij.

In maart zette Ren zijn eigen val in werking toen hij een opiniestuk publiceerde met kritiek op de overheidsaanpak van het coronavirus. Door het gebrek aan ruimte voor het vrije woord en het bestraffen van klokkenluiders in Wuhan, was de uitbraak onnodig hevig geworden, schreef Ren.

Ren wordt wel ‘Het Kanon’ genoemd vanwege zijn kritische uitlatingen

Volgens hem werden de feiten over de aanpak van het virus verhuld door uitsluitend „grote prestaties” op te sommen. Hij vergeleek Xi – hoewel niet met name genoemd – met „een uitgeklede clown die blijft volhouden dat hij keizer is”. Kort hierna raakte hij vermist.

Onder toezicht

Ren, die ook wel ‘Het Kanon’ wordt genoemd wordt wegens zijn vaak kritische uitlatingen, werd vier jaar geleden al onder toezicht geplaatst, nadat hij op sociale media commentaar had geleverd op een nieuwe verordening dat mediaorganisaties de partij moeten dienen. Zijn Weibo-account werd toen geblokkeerd wegens het publiceren van „onwettige informatie”.

Rens proces heeft vermoedelijk eerder deze maand achter gesloten deuren plaatsgevonden. Hij is schuldig bevonden aan verduistering van 112 miljoen yuan (14 miljoen euro) aan overheidsfondsen en het aannemen van 1,25 miljoen yuan (157.000 euro) aan steekpenningen.

Volgens een verklaring van de rechtbank in Beijing heeft hij alles bekend, het geld terugbetaald en verklaard dat hij niet in beroep zal gaan. Naast de celstraf moet hij een boete van 530.000 euro voldoen.